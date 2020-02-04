Согласно предварительной оценке, реальные темпы роста ВВП в 2019 г. замедлились до 1,3% против 2,5% в 2018 г. (оценка за 2018 г. была ранее повышена с 2,3%). С учетом этих данных экономический рост в 4К19 составил ~1,8–2,0%. Данные по итогам года оказались ниже оценки Минэкономразвития в 1,4% и нашего прогноза в 1,5%.

Значимого эффекта от реализации национальных проектов в 2019 г. не наблюдалось на фоне околонулевой строительной активности (+0,4% за весь год). Тем не менее инвестиции в основной капитал (более широкий показатель, который учитывает расходы на НИОКР и военные нужды) выросли на 1,4% г/г в 2019 г. против 0,1% в 2018 г.

Мы ожидали, что рост экономики в 4К19 превысит 2,0% благодаря пересмотру статистики строительного сектора на фоне двузначного роста сегмента строительных материалов. Такая разница между совокупным производством и выпуском отдельных товаров кажется нам некорректной. На данный момент официальных данных по оптовой торговле и сельскому хозяйству за декабрь и весь год нет. Эти сектора довольно сильно влияют на рост ВВП. Их слабые показатели (в основном оптовой торговли газа), по-видимому, отрицательно сказались на динамике ВВП в конце прошлого года. Отметим, что в 2019 г. дополнительным негативным фактором выступало замедление глобальной экономики, в результате российский экспорт в постоянных ценах снизился на 2,1% г/г. В итоге Россия вступила в новый 2020 год с низким инвестиционным и внешним спросом.

На наш взгляд, ключевым фактором, который может ускорить экономику, является реализация национальных проектов и расширение социальных расходов. По нашему мнению, влияние этих двух компонентов сможет повысить темпы роста экономики до 2,0%.