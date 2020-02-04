Накануне Росстат опубликовал первую оценку по росту ВВП в 2019 году. Рост составил 1,3%, что несколько выше нашего прогноза на уровне 1,2%.

В 2019 году рост ВВП замедлился по сравнению с 2018 годом, в котором он составлял 2,5%. Замедление роста связано с негативным эффектом повышения НДС в начале года, а также с падением экспорта на 2,1% в реальном выражении после его роста на 5,5% в 2018 году.

Падение экспорта происходило на фоне замедления мировой экономики, но не менее важным фактором спада стало сокращение экспорта зерновых, а также перебои в работе нефтепровода «Дружба».

В 2020 году мы ожидаем ускорения роста ВВП до 1,9% за счет восстановления экспорта с низкой базы прошлого года, а также за счет анонсированной более мягкой бюджетной политики и мер социальной поддержки. По совокупности перечисленных факторов все основные компоненты ВВП по использованию (инвестиции, экспорт и потребление) могут продемонстрировать более убедительную динамику в 2020 году, чем в 2019.