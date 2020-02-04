По нашим оценкам, отток средств из-за профицита консолидированного бюджета был практически полностью компенсирован валютными интервенциями в рамках выполнения бюджетного правила и погашением выпуска ОФЗ. В целом эти три статьи привели к оттоку ликвидности лишь в объеме около 25 млрд руб., в то время как год назад, в январе 2019 г., отток средств по этим статьям превысил 900 млрд руб. Все это объясняет, откуда возник избыток ликвидности в банковской системе.

Дальнейшая динамика будет зависеть от уровня исполнения расходной части бюджета, а также от успехов Минфина в размещении нового долга. Интервенции же в феврале хотя и могут снизиться относительно январского уровня, но продолжат обеспечивать приток ликвидности в объеме порядка 250 млрд руб. Лишь в марте возможно более значительное сокращение объема интервенций из-за снижения нефтяных котировок.