Росстат опубликовал предварительную статистику, согласно которой темпы роста ВВП в 2019 году замедлились до 1,3% по сравнению с 2,5% годом ранее (показатель за 2018 год был пересмотрен в сторону повышения с 2,3%). Позитивную экономическую динамику обеспечил в основном годовой рост потребления населения (2,3% против 3,3% в 2018 году) и инвестиций (1,4% против 0,1% в 2018 году). Вклад чистого экспорта в ВВП был негативным: экспорт в реальном выражении уменьшился на 2,1%, а импорт вырос на 2,2%.

Росстат представил только показатели за весь 2019 год, без разбивки по кварталам. Поквартальная статистика за 9М19, которая была опубликована ранее, вероятно, будет пересмотрена (обновленные данные за 9М19 и 4К19 выйдут в марте), и она не вполне сопоставима с годовым показателем. Тем не менее имеющиеся данные за 9М19 и 2019 год можно использовать, чтобы оценить потенциальную экономическую динамику в 4К19. Наши расчеты показывают, что в последнем квартале годовой рост потребления населения замедлился до 1,7% с 2,5% за 9М19, а рост инвестиций ускорился до 3,8% по сравнению с 0% за 9М19. Такая динамика может быть связана с увеличением бюджетных расходов на инфраструктуру и оборонный сектор в 4К19. Экспорт, по нашим оценкам, в 4К19 сократился на 1,9% относительно 4К18 после падения на 2,2% за 9М19, однако годовой рост импорта ускорился до 5,5% (за 9М19 его темпы составили 1%).

Поддержку ВВП в части производства в 2019 году оказал рост в промышленности (на 1,8%), в финансовой отрасли (на 9,7%), а также увеличение оборота оптовой и розничной торговли (на 1,7%). При этом в некоторых секторах наблюдалось отставание: в строительстве годовой рост составил лишь 0,4%, в сельском хозяйстве — 0,6%.

В целом опубликованные данные соответствуют нашим прогнозам: мы полагали, что экономика в 2019 году будет расти медленнее, чем в 2018, поскольку замедлился рост потребления населения (вследствие повышения НДС), а бюджетные расходы на инфраструктурные проекты отставали от плана. По нашему мнению, в 2020 году экономический рост должен ускориться до 2%, т. к. исчезнут негативные факторы, действовавшие в 2019 году, а бюджетные расходы увеличатся.