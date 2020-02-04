Начало года ознаменовалось ухудшением операционных показателей РЖД. В январе объем перевозки грузов по железным дорогам сократился на 5% г/г, до 100 млн т, в то время как РЖД прогнозировала снижение всего на 3% г/г. Причиной столь резкого ухудшения общего показателя стало сокращение объема перевозок угля на 11% г/г, самое значительное за последние 10 лет. Эффект от ослабления спроса на уголь, наблюдаемого с 2019г., усугубился аномально теплой погодой, установившейся в январе в Европе. В результате ставки аренды полувагонов снизились на 7% м/м, до 1 350 руб./сут. В более консолидированном сегменте перевозок нефти ставки аренды наливных цистерн продолжили расти, несмотря на то, что объем перевозок также снизился (-4% г/г). По сравнению с декабрем аренда нефтеналивных цистерн подорожала на 7%, до 1100 руб./сут. По оценкам РЖД, в феврале общий объем перевозок снизится еще на 5%, что мы расцениваем как указание на то, что рынок пока не достиг своего дна.

Уголь. Объем перевозки угля в январе сократился на 11% г/г, до 29 млн т, что является самым резким снижением за последние 10 лет. В условиях аномальной теплой зимы в Европе цены на уголь на западных рынках опустились до 4-летнего минимума в 48 долл./т. На Дальнем Востоке снижение цен приостановилось на отметке 67 долл./т, выше уровня безубыточности в 60 долл./т. Однако привлекательность этого направления с точки зрения экспорта ниже ввиду недостаточно развитой инфраструктуры.

Нефть и нефтепродукты. В нефтяном сегменте объемы перевозки в январе сократились на 4% г/г (до 20 млн т) ввиду продолжающегося увеличения доли рынка трубной продукции.

Строительные материалы. Перевозки стройматериалов в январе выросли на 1% г/г за счет загрузки полувагонов, освободившихся вследствие снижения спроса на уголь.

Металлы. Объем перевозки металлургической продукции не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение перевозок черных металлов и руды цветных металлов на 2% г/г компенсировалось ростом на те же 2% перевозок железной руды, цены на которую демонстрируют восстановление с ноября 2019 г.

Парк вагонов. В декабре парк полувагонов увеличился на 1 434 единицы, что соответствует росту с начала года на 6% (31 969 единиц), до 559 658 единиц. Парк наливных цистерн в декабре сократился на 44 единицы, до 178 652 единицы. В 2020 г. утилизация полувагонов продолжится, поскольку на данный момент срок эксплуатации 8% парка превысил 32 года. Цены на полувагоны и наливные цистерны в декабре не изменились по сравнению с предыдущим месяцем, оставшись на высоком уровне в 3,1–3,6 млн руб./шт.

Прогноз. В январе общий объем грузоперевозок по железной дороге сократился на 5% г/г после снижения на 2% г/г в декабре 2019 г. На февраль РЖД уже прогнозирует снижение еще на 5%, но мы полагаем, что отрицательная динамика сохранится как минимум до апреля, учитывая высокую базу сопоставления относительно 1к19. Еще одним фактором риска с точки зрения объемов перевозки и спроса на полувагоны являются планы производителей угля по сокращению добычи в 2020 г. В сегменте нефти и нефтепродуктов мы ожидаем устойчивого роста ставок аренды наливных цистерн в условиях утилизации устаревшего парка и сокращения перевозок.