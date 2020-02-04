Вчера Росстат опубликовал первую оценку ВВП за 2019 г. Общий темп роста экономики (1,3%) почти полностью совпал с нашим прогнозом (1,2% г./г.).

В данных о структуре роста экономики в прошлом году есть как неожиданности, так и вполне объяснимые вещи. Так, например, не вызывает удивления тот факт, что в 4 кв. 2019 г. заметный толчок росту дал бюджетный фактор: резко увеличился вклад инвестиций (остававшийся околонулевым первые три квартала) и конечного потребления госсектора. Все это можно связать с отложенным стартом исполнения расходов по нацпроектам, и мы не раз отмечали, что этот фактор может стать заметным именно под конец года.

С другой стороны, неожиданными (но не странными) выглядят достаточно высокие темпы роста конечного потребления домохозяйств – в прошлом году они более чем в два раза (2,3% г./г.) превысили оборот розничной торговли и платных услуг населению (1% г./г.), тогда как исторически большую часть времени эти два индикатора были достаточно близки по значениям. Впрочем, на графике ниже видно, что расхождения между ними случаются. И главным образом это связано с различием в методологии их расчета.

На наш взгляд, основное отличие конечного потребления заключается в том, что туда (в отличие от оборота розницы) попадает продукция, произведенная домохозяйствами в натуральном выражении, а также товары/услуги, приобретенные онлайн. Данные о доле интернет-торговли разнятся (от 1 до 5% ВВП), но не вызывает сомнений ее постепенный рост. В связи с этим, не стоит удивляться тому, что данные оборота розницы (показывающие в большей степени продажи традиционного ритейла) будут переставать быть хорошим индикатором потребительской активности в целом. Впрочем, это не отменяет тезиса о том, что потребительский спрос большой части населения остается слабым, а возможно, лишь фиксирует факт высокой дифференциации доходов. Так, ситуация, когда оборот традиционного ритейла (который остается основным поставщиком продуктов питания, например) растет медленно, означает, что население в целом продолжает экономить на еде (в то время, как например, покупки через Интернет, осуществляют более обеспеченные слои населения).

В этом году мы ожидаем, что рост экономики ускорится до 1,6% г./г. на фоне активного исполнения нацпроектов и старта инвестиций из ФНБ.