Итогов вчерашних торгов некоторые ждали с нескрываемым беспокойством. Но этого и следовало ожидать после того, как торги в Китае закрылись с падением индексов почти на 8%. Но поскольку ситуация с развитием эпидемии коронавирусной пневмонии не сильно изменилась, то участники рынка решили, что падения рынков на 2% в прошедшую пятницу пока вполне достаточно и больше «валить» рынок не стоит. Тем более что и макроэкономические данные были на стороне быков. Промышленный индекс PMI от института ISM, опубликованный в самом начале торгов, оказался к удивлению многих лучше прогнозов и, самое главное, оказался выше 50 пунктов, хотя аналитики ожидали увидеть цифру 48,5.

В итоге после выхода этих данных начались активные покупки по всему фронту бумаг, и все индексы в какой-то момент даже дружно прибавляли по 1,5% к закрытию пятницы. Однако на такой позитивной волне удержаться в течение всей торговой сессии не удалось, и где-то ближе к концу начались осторожные продажи.

Единственный, кто стойко держался на отметках выше 1% — это индекс NASDAQ, поддерживаемый прежде всего мощными покупками акций компании Alphabet (GOOGL, +3,48%). Инвесторы активно покупали акции этой компании в надежде увидеть хорошую квартальную отчетность, которая должна была быть опубликована сразу же после окончания торгов. Отчетность, кстати, оказалась не очень хорошей, и уже на постмаркете акции Google просели более чем на 4%. Однако, это случилось уже после окончания основной торговой сессии, а вот во время ее Google тащил за собой вверх своих конкурентов — сотоварищей — Microsoft (MSFT, +2,44%) и Facebook (FB, +1,13%), которые в свою очередь тащили наверх и весь индекс NASDAQ. Короче, если подводить итоги вчерашних торгов, то можно констатировать, что участники рынка немного успокоились и в достаточно спокойном режиме пытались восстановить status quo и перейти в исходное до пятничной распродажи состояние. И хотя сделать это удалось лишь частично, но, как говорится, и на том спасибо. Ведь могло быть гораздо хуже.

Что же касается главных героев вчерашнего дня, то им второй день подряд остается компания Tesla (TSLA, +19,89%). Новый повод для роста дала японская компания Panasonic Corp. (JP: 6752, +10,04%), у которой совместное производство c Tesla по производству аккумуляторов. Panasonic заявила, что Gigafactory впервые принесла прибыль и производство аккумуляторов будет расширено. На этой новости и сам Panasonic вырос на 10%, и акции Tesla сделали еще один шаг в «открытый космос» и прибавили к капитализации компании очередные 20%. В этой ситуации можно только принести соболезнования всем шортистам, которых в очередной раз разорвали на части. Их потери только за вчерашний день превысили 2,5 млрд долларов США. Так что ситуация с акциями Tesla, которые только за последний месяц выросли на 95%, это еще одно яркое свидетельство того, что шортить — это опасное занятие.

Ожидания рынка 4 февраля





Вторник начинается весьма и весьма позитивно. Причем позитив идет с разных сторон, и участники рынка явно нацелены загнать сегодня котировки акций как можно выше.

Во-первых, на коронавирусном фронте явного ухудшения ситуации не наблюдается. Более того, вчера во второй половине дня появились сведения о начале тестирования уже существующего препарата Ремдесивир, принадлежащего компании Gilead Sciences (GILD), для лечения коронавирусной пневмонии. И хотя компания GILD и заявила сразу же, чтобы инвесторы не сильно «раскатывали губу» и не ожидали быстрой прибыли, а все равно акции компании взлетели в ходе торгов почти на 9% и закрыли день с ростом в 5%. Естественно, такая информация обнадеживает инвесторов. В связи с этим, и торги в Китае сегодня прошли в более спокойном режиме, и основной китайский индекс Shanghai Composite после вчерашнего почти 8-ми процентного падения даже немного вырос — на 1,34%.

Во-вторых, в США начались «праймериз» — первый этап предварительных выборов. И сегодня ночью демократы, мягко говоря, облажались. Итоги голосования в штате Айова по техническим причинам к утру так и не опубликованы, а противоборствующие от демократов кандидаты активно приписывают победу каждый себе. Короче, по-русски это называется «бардаком», и это явно играет в пользу президента Трампа. Ну, а фондовая «общественность» известно на какой стороне. Так что Трамп — forever!

Вдохновившись всеми этими текущими новостями торги фьючерсами на основные американские индексы проходят в приподнятом настроении, и котировки к 13-00 мск растут более чем на 1%. Так что, если ничего существенно важного не произойдет, то у нас сегодня есть все шансы увидеть возврат индексов к исходным позициям, которые мы оставили на прошлой неделе.

Из важных событий сегодняшнего дня следует обратить внимание на выходящую после торгов квартальную отчетность от таких компаний, как The Walt Disney company (DIS), Ford Company (F), Microchip Technology (MCHP) и Seagate Technology (STX).

Каждая из этих компаний интересна сама по себе. Наиболее уверенно чувствует себя Disney, и ее акции уже вчера начали активно покупать. Скорее всего, покупки продолжатся и сегодня.

Очень большие ожидания у инвесторов от выхода отчетности автомобилестроительных гигантов Ford и General Motors. Первая отчитается сегодня сразу после торгов, а вторая — завтра до начала торгов. Чем ответят эти компании на вызовы от Tesla? Неужели они будут и дальше сидеть сложа руки? Верится с трудом, и поэтому здесь можно ждать много интересных заявлений. Да и финансовая отчетность должна быть неплохой, если учесть, что сейчас наблюдается стабилизация продаж автомобилей в целом и даже их небольшой рост.

Что касается технологических компаний Microchip Technology (MCHP) и Seagate Technology (STX), то здесь ситуация менее прогнозируемая. Эти акции в последнее время находились под давлением, и особого энтузиазма у инвесторов они пока не вызывают. Но это совершенно не значит, что они не могут порадовать инвесторов своими результатами за 4-й квартал 2019 года. А акции этих компаний умеют летать на выходе отчетности и гэп в 10% для них — пустаковое дело.

Короче, забываем на время про коронавирус и возвращаемся к привычному режиму работы. Вот только надолго ли?