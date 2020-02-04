Квартальные результаты Alphabet, материнской компании Google, оказались немного хуже консенсус-ожиданий. Акции отреагировали на релиз падением на 4% на расширенной торговой сессии.

Совокупная выручка корпорации за четвертый квартал выросла на 17,3%. Доход основного для Alphabet рекламного бизнеса повысился на 16,7% до $37,9 млрд при консенсусе $38,4 млрд. Негативным фактором стало снижение операционной маржинальности до 20,1% по сравнению с 20,9% в аналогичном периоде прошлого года. Тем не менее операционная маржинальность по итогам 2019 года увеличилась на 1 п.п. по сравнению с 2018 годом (21,1% против 20,1%), что указывает на сохранение позитивного тренда по увеличению эффективности бизнеса Alphabet. Чистая прибыль оказалась выше ожиданий благодаря практически нулевой эффективной ставке налога на прибыль, но это разовый фактор.

Важным аспектом отчетности стало долгожданное раскрытие информации о выручке YouTube и облачного бизнеса Google Cloud (конкурента Amazon и Microsoft). Рекламная выручка YouTube в 2019 году выросла на 35,8%, до $15,1 млрд, а ее доля в совокупной результате материнской компании расширилась с 8,2% по итогам 2018-го до 9,4%. В рекламную выручку YouTube не включаются доходы от подписки Premium, которая позволяет смотреть видео без рекламы, а также предоставляет доступ к сервису YouTube Music, конкурирующему с Apple Music и сервиса Spotify. Доходы от подписки Premium компания пока не раскрыла, однако данные позволяют оценить темпы роста сегмента в 25-30% г/г.

Квартальные результаты Alphabet просигнализировали о том, что под руководством нового CEO Сундара Пичаи компания будет продолжать работать над повышением прозрачности бизнеса и детализацией отчетности.

Инвесторы ожидают, что Пичаи будет активно развивать бизнес Google Cloud с помощью его интеграции с другими сервисами компании. Выручка сегмента по итогам 2019 года увеличилась на 53% и составила $8,9 млрд. Учитывая темпы роста, доходы этого сегмента в 2021 году способны обогнать рекламную выручку YouTube. При этом у облачного направления значительно более высокая маржинальность.

Основной рекламный бизнес Google демонстрирует признаки замедления и снижения маржинальности, и все же операционная прибыль Alphabet может увеличиться на 22-23% в 2020 году благодаря активному развитию таких направлений бизнеса, как Cloud и YouTube.