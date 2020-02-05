В фокусе - отчетность ММК и аукционы ОФЗ
Во вторник на рынке преобладал рост. Новости из Китая не оказывали давления на фондовые площадки. Лидерами на этот раз стали акции Сургутнефтегаза (+5,05%). Аутсайдерами стали акции Фармсинтеза (-7,30%), ралли в них завершилось, и Polymetal (-3,41%). Пара USD/RUB откатилась в диапазон 63-63,50 на фоне незначительного роста цены на нефть.
ММК (+2,00%) отчитается за 2019 год. Ранее компания представила операционные результаты, выпуск металлопродукции снизился на 1,7%. Консенсус-прогноз предполагает, что выручка составила $7,6 млн, EBITDA $1,9 млрд, прибыль $1,05 млрд. Однако, благодаря низкой долговой нагрузке, ММК выплачивает 100% свободного денежного потока акционерам. Сохраняем рекомендацию «покупать», цель 63 руб.
СМИ спекулируют на тему расширения санкций в отношении Северного Потока. Мы не ожидаем принятия США мер в отношении европейских потребителей, которые сделали бы невозможным достройку и эксплуатацию трубопровода. Консорциум в противном случае потерял бы около 10 млрд евро, инвестированных в проект. Для Газпрома задержка проекта не критична, особенно на фоне сокращения объемов экспорта из-за теплой погоды.
Ожидаем разнонаправленную динамику. В центре внимания –аукционы ОФЗ. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,00-64,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3070-3120 п.
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