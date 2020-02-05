Американские биржевые площадки во вторник закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,5%, закрывшись на отметке 3297,59 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,44%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,34%, обновив исторический максимум. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на семь базисных пунктов, до 1,60%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на три базисных пункта, до −0,41%.

Инвесторы продолжили отыгрывать стимулирующие меры китайского Центробанка, который для поддержания банковской системы за два дня через обратное репо предоставил рынку ликвидность в объеме свыше 245 млрд долларов. Кроме того, рынки продолжают получать ежедневные порции денежных инъекций от Банка Японии, ЕЦБ и ФРБ Нью-Йорка. Ситуацию вокруг коронавируса прокомментировал советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, заявивший, что события в Китае окажут на экономику США минимальное влияние, и людям не о чем волноваться.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов продолжили снижение, закрывшись на отметке $53,82. Негативные настроения продолжают подпитываться спекуляциями вокруг коронавируса. По мнению биржевых игроков, из-за его стремительного распространения может значительно снизиться спрос на энергоносители со стороны второй по величине мировой экономики. Ситуацию усугубляет активная игра на понижение крупными фондами, которые не хотят упускать возможность заработать на ажиотаже вокруг негативных новостей из Поднебесной. Цена фьючерса на Brent может опуститься к отметке $50 за баррель, если ОПЕК+ не охладит пыл спекулянтов, пообещав значительное снижение добычи.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,87%, закрывшись на отметке 3097,6 пункта. В настоящий момент уровни поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 3043 и 3020 пунктов, сопротивление находится на уровне 3100 пунктов. Локальная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 151000 пунктов. Уровни сопротивления — 156000 и 159000 пунктов.

На фоне роста валют развивающихся рынков, во вторник рубль вернул часть утраченных ранее позиций, завершив торги на отметке 63,10 по отношению к доллару. За последние две недели на волне всеобщего бегства от риска российская валюта потеряла от своих максимумов около 5%. Судя по текущей позитивной динамике и вопреки снижающимся ценам на нефть, рынок закладывает в цену рубля пятничное снижение ставки Банком России на 25 базисных пунктов.