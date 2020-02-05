Закрыв сделку по продаже американского дивизиона IPSCO Tubulas своему конкуренту Tenaris, Группа ТМК размещает новые еврооблигации. Сейчас в обращении находится единственный короткий евробонд компании – TRUBRU’20 объемом 500 млн долл. с погашением в апреле. Новый выпуск размещается для рефинансирования TRUBRU’20. Во вторник ТМК завершила роудшоу, и сегодня пройдет прайсинг.

На российском рынке корпоративного долга по-прежнему мало длинных выпусков еврооблигаций, и прямых аналогов размещаемому выпуску c такой высокой дюрацией нет. Спрос на высокую доходность поддержит интерес инвесторов к размещению. При оценке нового выпуска ТМК ориентиром может служить размещенный в сентябре дебютный пятилетний евробонд Группы ЧТПЗ (непосредственного конкурента компании) CHEPRU’24 (-/Ba3/BB-, YTM 4,1%).

Кредитное качество ЧТПЗ, на наш взгляд, несколько выше, что, с другой стороны, компенсируется большими масштабами бизнеса ТМК и сильными позициями в премиальных сегментах рынка. Премия за более длинную дюрацию нового выпуска может составить 40–50 б.п. Размещение, по нашим оценкам, может пройти с доходностью 4,55–4,65%.