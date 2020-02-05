Данные по январской инфляции будут опубликованы в предстоящий четверг, за день до заседания совета директоров Центробанка, т. е. времени на их полноценный анализ, вероятно, будет недостаточно и регулятору придется ориентироваться на статистику по недельной инфляции. Еженедельные данные, скорее всего, предполагают, что в январе помесячная инфляция составила 0,4-0,5%, а годовая — в пределах 2,4-2,5%. Рост цен в первые две недели 2020 года был обусловлен в основном индексацией регулируемых тарифов. В оставшиеся дни января инфляция была сдержанной благодаря низким темпам роста цен на овощи и снижению цен на мясо, молоко и яйца. Такая ситуация не соответствует сезонным тенденциям и, вероятно, связана с укреплением рубля и дальнейшим перепроизводством продуктов питания.

Базовая инфляция в декабре оставалась сдержанной. С сентября аннуализированная трехмесячная средняя базовая инфляция колебалась вблизи 2%, при этом признаков ускорения не наблюдалось. Мы по-прежнему считаем, что к концу года инфляция составит около 3%.

На фоне ухудшения глобальных макроэкономических условий в связи со вспышкой коронавируса в Китае наметилась тенденция к ослаблению рубля. Мы полагаем, что это ослабление носит временный характер. Если же ситуация продолжит ухудшаться, это в первую очередь повлечет за собой снижение спроса на российский экспорт и негативно отразится на темпах экономического роста, которые и так невысоки. Есть данные о том, что экспортеры некоторых видов услуг (туристических и транспортных) уже оказались под давлением. Некоторые российские экспортеры продуктов питания столкнулись с задержками при отправке своей продукции в Китай. С точки зрения ЦБ, все это способствует дефляции.

По оценкам Минфина, в 2020-2024 годах ему придется увеличить расходы на 4,1 трлн руб. для того, чтобы профинансировать социальные инициативы, анонсированные Владимиром Путиным в январе. По нашим расчетам, вклад этих расходов в рост ВВП в 2021 и в 2022 годах составит 0,2 п. п. и ускорит инфляцию также на 0,2 п. п. Ранее правительство планировало завершить программу маткапитала в 2021 году. Таким образом, увеличение расходов ограничит дефляционные риски в 2022-2024 годах и усилит риски инфляционные. Предполагается, что к 11 февраля (скорее всего, уже после заседания ЦБ) Минфин предложит поправки в бюджет. По нашему мнению, это увеличение расходов не создаст серьезных рисков для денежно-кредитной политики Центробанка, но просто поможет подстегнуть низкую инфляцию.

Поскольку рост цен продолжает замедляться, и высока вероятность, что фактические темпы инфляции по итогам года будут ниже, чем прогнозирует ЦБ, мы полагаем, что в ближайшую пятницу регулятор понизит ключевую ставку на 25 б. п. до 6% (нижней границы инфляционно нейтрального диапазона). Центробанк также может просигнализировать о намерении оставить ставку без изменений по итогам следующего заседания, которое пройдет в марте, т. к. ему потребуется больше времени для оценки рисков, сопряженных с коронавирусной эпидемией, а также последствий предыдущих понижений ставки.



