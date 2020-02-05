Число заболевших в Китае выросло почти на 4 000 до более 24 000 человек. Таким образом, в абсолютном выражении рост ускорился до максимальных значений, однако в относительном он по-прежнему составляет менее 20%. В то же время есть признаки того, что в абсолютном выражении этот рост достиг пика: количество новых случаев с подозрением на коронавирус увеличилось лишь на 4 000, а в предыдущие дни оно росло на более чем 5 000 в сутки. В результате в КНР общее число случаев подозрения на коронавирус не изменилось, оставшись на уровне 23 000 человек. Кроме того, продолжает динамично расти число выписанных из больниц: общий показатель превысил 900 человек, а динамика числа умерших остается умеренной (в общем около 500 человек).

Вероятно, в ближайшие дни прогресс в борьбе с вирусом сохранится, но для дальнейшего восстановления рынков необходимо уменьшение экономического ущерба от него: например, возобновление работы крупных предприятий с понедельника, снятие карантина, восстановление авиасообщения других стран с Китаем. Пока темп роста абсолютного числа заболевших остается существенным, маловероятно, что эти меры будут приняты в скором времени. Поэтому сегодня может наблюдаться коррекция на рынках рискованных активов, и рубль может подешеветь до 63,4 за доллар. В числе основных событий сегодня отметим отчет ADP по занятости в США за январь. Также сегодня Министерство финансов РФ объявит объем покупок валюты на февраль, который, по нашим оценкам, должен снизиться почти в два раза до 170 млрд руб., что окажет некоторую поддержку рублю позднее в этом месяце.

Рубль сегодня может подешеветь до 63,4 за доллар на фоне по-прежнему существенного ущерба для мировой экономики от коронавируса.



