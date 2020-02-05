Небольшое затишье на «коронавирусном фронте» тут же положительно сказалось на общем настроении участников фондового рынка. Вновь актуальной стала одна из самых доходных стратегий последних лет — Buy the dips (Выкупай провалы). И спекулянты (и прежде всего спекулянты!) бросились покупать подешевевшие акции. Особенно сильно они старались это делать в акциях — лидерах технологического сектора. И понятно почему — именно крупнейшие технологические компании показали в своих квартальных отчетах уверенную прибыль, которая пожалуй ни у кого не вызывает сомнений, что дела у них идут просто великолепно. Даже неоднозначно воспринятая многими участниками рынка отчетность Alphabet (GOOGL, —2,51%) со стороны большинства аналитиков — профессионалов никаких сомнений в силе компании не вызывает.

Поэтому вчерашние торги прошли в уверенном повышательном тренде в результате чего все индексы показали чуть ли не самый большой однодневный рост в этом году, а индекс NASDAQ даже умудрился обновить свой исторический максимум и совсем чуть-чуть не дотянул до красивой (хоть и не совсем круглой) цифры в 9500 пунктов. Единственно, что смущает во вчерашнем росте, так это то что он все же носил исключительно спекулятивный характер, о чем свидетельствуют очень низкие объемы торгов — чуть ли не 3 раза ниже аналогичных показателей за предыдущий день.

И все же факт остается фактом — очень многие акции показали рост и в 2, и в 3 процента. Причем не только акции технологического сектора — но и акции финансовых, промышленных компаний и многих других.

Но вот главный супер герой остался прежний. Это — акции компании Tesla (TSLA, +13,73%). То, что происходит в этих акциях в последние уже, пожалуй, мало кому понятно. Гигантский навес шортов, гигантский спрос со стороны голодных инвесторов — фанатов гонят котировки акций этой компании все выше и выше. И нынешний рост уже некоторые аналитики начали сравнивать с «параболическим ралли» биткойна в 2017 году.

Чем тогда закончилось это ралли мы хорошо знаем. Как бы и сейчас не произошла та же самая история — резкий вынос наверх, разрыв на мелкие кусочки всех шортистов и затем столь же стремительное падение с разрывом всех покупателей. И далее — все плачут у разбитого корыта. Поэтому, безусловно, в нынешней ситуации в отношении акций Tesla нужно соблюдать особую осторожность.

Сегодня нас ждет непростой день. Но среда — это всегда день тяжелый. И все же отчаиваться точно не стоит поскольку, к счастью, за ночь ничего критически плохого не произошло. И вообще, из плохого можно отметить только то, что коронавирусная эпидемия продолжает «поглощать свои жертвы». Но и здесь есть позитив — темпы распространения эпидемии даже в самом Китае явно невелики, а в остальном мире пока фактически равны нулю. Появляются лишь единичные больные, да и то все они — из того же Китая.

К негативным моментам можно было бы отнести реакцию участников рынка на вышедшую вчера после торгов отчетность таких компаний как The Walt Disney (DIS) и Ford (F). И те, и другие акции после публикации квартальной отчетности ушли на постмаркете в минус. Но в принципе ничего сверх сенсационного не произошло. От Форда ничего хорошего не ждали и его —10% вполне закономерны. От Диснея конечно ждали сильных данных и в принципе мы их и увидели. Подвел только прогноз по управлению Диснейлендами в связи с закрытием парков в Шанхае и Гонконге. Но это тоже было ожидаемо, поэтому особо расстраиваться точно не стоит. Да в принципе инвесторы и не расстраиваются и уже сегодня с утра и акции Диснея, и даже акции Форда начали потихоньку выкупать.

Что же касается позитива, то в этой категории новостей на первом месте безусловно вчерашнее обращение к нации Президента США Дональда Трампа. Трамп конечно ничего нового не сказал, но его слова — лозунги в виде «Америка превыше всего!» всегда действует на общество как хорошее возбуждающее средство. Так что рынки с утра сегодня проснулись в достаточно спокойно — позитивном настроении и поэтому все мировые индексы уверенно вышли в зеленую зону и пока нет никаких поползновений хоть как-то изменить ситуацию.

Но самое интересное сегодня конечно же будет уже ближе к вечеру по московскому времени, когда начнут выходить макроэкономические данные по занятости, а также прогнозные индикаторы PMI за январь по промышленности и сфере услуг. А плюс еще не забываем про нефть, данные о запасах которой появятся как обычно в 18-30 мск.

Да, и к этому надо добавить выходящую еще до начала торгов отчетность от General Motors (GM), Merck (MRK) и Humana (HUM). И если от медицинских компаний аналитики ждут хороших результатов, то отчетность от GM может оказаться маленьким черным лебедем. Особенно с учетом вышедшей накануне отчетности Ford.

Однако, как уже было сказано выше, негатив от автомобилестроителей ожидаем и он вряд ли сможет коренным образом повлиять на общее позитивное настроение участников рынка. Так что ждем дальнейшего роста рынка. Правда, скорее всего уже не столь бурными темпами, как накануне. Но свои пол-процента мы должны сегодня сделать — надо же переписать максимумы не только по индексу NASDAQ, но и по другим индексам тоже.



