Вчера на Мосбирже неожиданно активизировалось размещение рублей в рамках сделок репо и снижение ставок клиринговых сертификатов участия (КСУ) до 6,15% против 6,25% накануне. Несмотря на повышенные риски, рынок продемонстрировал, что ждет снижения ставок ЦБ в пятницу под влиянием резкого замедления инфляции.

На финансовых рынках позитивная динамика, рубль укрепляется. В лидерах роста акции Аэрофлота, что свидетельствует об ослаблении опасений, связанных с распространением китайского коронавируса.

Причиной снижения ставки служит некоторое оживление в экономике, которому, правда, мешает слабое исполнение расходной части бюджета 2019 года и значительное замедление инфляции в декабре и январе.

Фактор повышенных инвестиционных рисков, который не позволял рассчитывать на снижение ставки ЦБ в феврале, заметно ослаб. Так что в ближайшую пятницу регулятор может уменьшить ее до 6,00% годовых.

Риски для прогноза связаны с неизменностью ставок ОФЗ. Не исключено, что этот сегмент вместе с валютным еще не отошел от информационного шока второй половины января.

Ожидаем в первом полугодии продолжения замедления инфляции за счет отложенного эффекта текущей политики ЦБ. Ставка в первом полугодии достигнет 5,5% при инфляции 2,7-3,3% г/г. Однако в дальнейшем в рамках базового сценария инфляция, возможно, постепенно достигнет 5% г/г к концу 2020 года. Этому будет способствовать стимулирование спроса на внешних рынках под влиянием участившихся оценочных дефицитов сырья на рынке нефти и металлов и в результате отложенного эффекта сверхмягкой монетарной политики ведущих мировых ЦБ в 2008 – 2016 гг.

На этом фоне мы ожидаем снижения до 4-4,5% годовых индикативных ставок по вкладам до года, кроме вкладов «до востребования» у топа-30 российских банков. Это произойдет в ближайшие месяцы, но по итогам полугодия ставка вернется к 5% годовых.

Оживление наблюдается и в потребительском секторе, но на фоне дефляции рублевых цен на ряд ключевых товаров продолжается замедление роста производства. Розничные продажи в декабре увеличились на 1,9% г/г при росте в пределах 0,6-1,6% в середине года. В то же время промпроизводство в РФ с ноября по январь выросло лишь на 1,4% при 2,7% г/г в среднем за январь-сентябрь прошлого года.

При сохранении текущей политики ЦБ, направленной на подавление инфляции ценой экономического роста, монетарные факторы останутся ограничителями для ускорения прироста потребления, продаж и производства в среднесрочном периоде. Основание для такой оценки – результаты политики регуляторов за последние 8 лет. Динамика ВВП, исходя из статистики за последние 20 лет, на 85% определяется реальной динамикой денежной массы. С 2012-2013 года в РФ активно замедляется средний темп роста этого показателя. Увеличение М2 замедлилось с 34% г/г в 2000-2012 до 10% г/г в среднем в 2013-2019 гг. Параллельно произошло ужесточение налоговых условий (сначала реальных, потом – номинальных) и введения ряда норм регулирования, снижающих экономическую активность (самый яркий пример этого – пенсионная реформа). В итоге платой за текущее замедление инфляции явилось, в частности, падение средних показателей годовой динамики промпроизводства в РФ с 4,02% г/г в 2000-2012 гг. до 1,68% г/г в 2013-2019 гг., розничных продаж – с более 9% в 2000-2012 гг. до —0,44% в 2013-2019 гг.