Китайская CNOOC, а также, возможно, Sinopec и CNPC, могут сократить импорт сжиженного газа. По данным СМИ, компании рассматривают вопрос о временной заморозке долгосрочных контрактов на поставку СПГ в связи с форс-мажорными обстоятельствами: вспышкой коронавируса и последовавшим за ней снижением спроса на газ в Китае. Поставками газа на китайский рынок занимаются три российские компании: в частности, принадлежащий Новатэку Ямал СПГ ежегодно поставляет 3 млн т СПГ (4 млрд куб. м в регазифицированной форме) китайской CNPC, Сахалин Sakhalin Energy экспортирует в Китай около 4% произведенного СПГ (из общего объема в 11 млн т), а у Газпрома подписан 30-летний контракт с CNPC на условиях «бери или плати» на поставку природного газа по трубопроводу Сила Сибири (в том числе план на 2020 г. составляет 4,25 млрд куб. м).

Мы полагаем, что, если китайские компании действительно сократят импорт СПГ в рамках долгосрочных контрактов, сославшись на форс-мажорные обстоятельства, в последнюю очередь пострадает Ямал СПГ, учитывая, что 20% в данном проекте принадлежат CNPC. Вместе с тем реализация таких планов способствовала бы сохранению давления на мировые цены на газ. С точки зрения контракта Газпрома на поставку трубопроводного газа риск тоже существует, однако вероятность его материализации мы считаем очень низкой. В целом же мы расцениваем данную новость как негативную для рынка.

Более актуальный риск, связанный с сокращением спроса со стороны Китая на продукцию Ямал СПГ (а также Газпрома), представляет снижение цен на СПГ. На данный момент спотовая цена СПГ в Азии составляет 3,60 долл./млн бте, что на 36% ниже среднего значения за прошлый год. Устойчивое снижение цен на газ может негативно отразиться на финансовых результатах российских производителей и повлечь за собой переоценку акций рынком.