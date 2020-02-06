МТС приобрела 51% в операторе «Зеленая точка»… МТС вчера сообщила о покупке 51% акций интернет-провайдера «Зеленая точка». Компания работает в 12 городах России, включая Ставрополь, Михайловск, Невинномысск, Элисту, Тамбов, Белгород, Липецк, Уфу, Нефтекамск, Белорецк, Томск и Владивосток. Согласно опционному соглашению, МТС может выкупить оставшиеся 49% Зеленой точки в течение трех лет. Сумма сделки не раскрывается.

…что может увеличить абонентскую базу ШПД на 4%. По оценке TelecomDaily, которую приводят «Ведомости», у Зеленой точки может быть около 150 000 активных абонентов. На фиксированный бизнес пришлось около 12% всей выручки МТС в России в 3 кв. 2019 г. Количество абонентов ШПД на конец указанного периода составляло 3,4 млн человек, из которых большая часть приходилась на Московский регион. Таким образом, покупка Зеленой точки может увеличить абонентскую базу МТС в сегменте ШПД приблизительно на 4%.

Сделка не несет рисков с точки зрения роста долговой нагрузки. Покупка контроля в интернет-провайдере «Зеленая точка» позволит укрепить позиции МТС на региональном рынке ШПД. При этом размер инвестиции в компанию относительно невелик для масштаба МТС и не несет рисков для долговой нагрузки, которая находится на комфортном уровне – коэффициент Чистый долг/OIBDA равен 1,6 (без применения новых стандартов МСФО). В настоящий момент выпуск MOBTEL’23 (YTM 2,8%) торгуется с премией к суверенной кривой около 65 б.п., но в телекоммуникационном секторе мы считаем более привлекательными еврооблигации Veon – выпущенный GTH Finance VIP’23 (YTC 2,95%), который предлагает премию к суверенной кривой на уровне 80 б.п. Размещенный в декабре прошлого года выпуск МТС- 001Р-13 с трехлетней офертой сейчас торгуется на вторичном рынке с доходностью 6,5% годовых, что транслируется в спред к ОФЗ около 95 б.п. и предполагает небольшой потенциал его сокращения.