Вчера стало понятнее, в каком направлении будет развиваться экономическая политика нового российского правительства. Как заявил первый вице-премьер Белоусов, главной задачей правительства является запуск нового инвестиционного цикла и повышение темпов роста российской экономики в 2020 году дополнительно на один процентный пункт. Для реализации этих задач необходимо, как выразился первый вице-премьер, значительное вливание ликвидности в экономику. Без Банка России эти задачи не выполнить. Поэтому будет создан некий онлайн-механизм для консультаций и принятия мер в сфере своих компетенций. Насколько я понимаю, теперь именно этот механизм будет определять российскую денежно-кредитную политику. Отсюда выводы: ключевую ставку будут двигать вниз, как можно ближе к уровню инфляции; низкие доходы населения в ближайшие годы не позволят инфляции серьезно вырасти; насыщение ликвидностью экономики начнется уже во втором квартале. Думаю, что "разогрев" экономики на рынке почувствуют быстрее. С опережением отреагирует валютный рынок. Рубль может упасть к доллару до 65-67 уже к началу реализации масштабных правительственных проектов, то есть к марту-апрелю.