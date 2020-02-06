Разработчик компьютерных чипов Qualcomm отчитался за четвертый квартал 2019 года лучше ожиданий, но прогнозы менеджмента расстроили инвесторов. Коронавирус и недостаточно быстрое развитие сетей 5G могут ослабить продажи в течение 2020 года.

Выручка Qualcomm выросла на 5%, до $5,06 млрд, тогда как консенсус ожидал результат $4,84 млрд. Прибыль на акцию составила $0,99, превысив прогноз компании на уровне $0,8-0,9. Уверенный рост выручки может отражать переломный момент в индустрии компьютерных чипов после почти полуторагодичного спада. Qualcomm — поставщик технологий для большинства современных производителей смартфонов. Компания получает роялти с продаж, поэтому ее результаты могут отражать общую уверенность спроса в индустрии.

В то же время менеджмент компании снизил оптимизм инвесторов относительно будущего. Вспышка коронавируса негативно отразится на результатах первого квартала 2020 года. Кроме того, менеджмент считает, что ожидание появления новых моделей телефонов с поддержкой 5G могут привести к стагнации продаж. Тем не менее ожидаемый релиз смартфонов с поддержкой 5G в конце года остается серьезным драйвером роста для компании. В полной мере эффект от развития 5G мы ждем в 2021 году, на который прогноз по выручке предполагает повышение почти на 25%. Однако акции компании могут быть уже привлекательны для покупки в расчете на успешное распространение смартфонов, поддерживающих связь нового поколения. Наша целевая цена по бумагам QCOM — $109.



