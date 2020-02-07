Мы обновили наши ожидания относительно изменений в индексах MSCI в 2020 г.

Ближайшую ребалансировку, предстоящую в феврале, мы не принимаем во внимание, поскольку не ожидаем существенных изменений в структуре индексов. Основное же внимание уделим полугодовой ребалансировке, которая состоится в мае (ее результаты индекс-провайдер объявит 12 мая, а в силу они вступят после закрытия торгов 29 мая).

На наш взгляд, велика вероятность повышения веса в индексе акций Полюса (PLZL) и Московской биржи (MOEX), а также, как отмечалось ранее, Газпрома (GAZP). В то же время мы ожидаем снижения веса МТС (MBT). Наконец, мы ожидаем, что в состав индекса компаний с низкой рыночной капитализацией MSCI UK Small Cap будут добавлены акции Петропавловска (POG).

Ранее мы уже писали о том, что, по нашим расчетам, показатель FIF (доля акций в свободном обращении, доступная иностранным инвесторам) для GAZP может быть повышен до 0,50 с учетом размещения акций в июле 2019 г. Также отметим вероятность повышения FIF для PLZL до 0,25 с учетом размещения в марте прошлого года. Вес MOEX в индексе может возрасти в связи с состоявшимся повышением FIF до 0,65. На другом конце спектра находится MBT, показатель FIF для которого может быть понижен до 0,45 с учетом обратного выкупа акций эмитентом. Наши ожидания в отношении кандидатов на включение в индекс не изменились: скорее всего, в него будет добавлен TCSG, в то время как потенциальное включение TATNp и RUAL зависит от повышения рыночной стоимости акций. Что касается исключения из индекса, то, исходя из текущих цен, может быть исключен TRNFp, тогда как исключение PHOR LI может произойти в случае снижения котировок еще на 12%. Мы также по-прежнему видим YNDX RX в качестве кандидата на включение в индекс в ноябре. Если бы результаты ребалансировки индекса Russia 10/40 были объявлены 18 февраля (по ценам на ту же дату), то в гонке за место в первой четверке индекса с заметным опережением (+16% относительно TATN) продолжает лидировать GMKN. В свою очередь TATN на 18% опережает NVTK LI, текущий вес которого в индексе составляет 10%. Наконец, POG, как мы считаем, с высокой долей вероятности будет добавлен в индекс MSCI UK Small Cap с учетом более высокого уровня ликвидности данной бумаги.