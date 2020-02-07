В январе заметный вклад в динамику инфляции внесло продолжающееся сезонное удорожание плодоовощной продукции, рост цен на алкоголь и табачную продукцию в результате индексации акцизов, а также увеличение платы за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов.

Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе сезонный рост цен на овощи и фрукты продолжится. Дополнительным фактором роста цен на продовольствие и ряд непродовольственных товаров станет сокращение поставок из КНР, из-за сокращения производства в этой стране в результате быстрого распространения нового вируса. Однако, несмотря на довольно значительную долю Поднебесной в структуре российского импорта, мы ожидаем, что эффект от сокращения поставок из этой страны будет умеренным (в том числе за счет переориентации на других поставщиков).

Мы также полагаем, что в среднесрочной перспективе ощутимое влияние на динамику инфляции окажут дополнительные расходы бюджета, связанные с реализацией положений послания президента РФ в части увеличения социальной поддержки населения.

Согласно нашей оценке, увеличение пособий на детей в нуждающихся семьях в текущем году потребует дополнительно 160–170 млрд руб. При этом мы считаем, что меры, направленные на увеличение выплат в рамках программы материнского капитала, хотя и являются затратными, но в среднесрочной перспективе не несут значительных инфляционных рисков. Таким образом, вклад мер социальной поддержки населения в инфляцию может составить 0,3–0,5 п.п. по итогам нынешнего года.

Мы не ожидаем значительного ускорения роста потребительских цен в результате реализации приоритетных национальных проектов, хотя допускаем ощутимое влияние этих расходов на динамику цен производителей. Мы ожидаем, что весной годовая инфляция достигнет минимальных значений на уровне 2,2–2,3%, а по итогам 2020 г. составит 3,3%. При этом мы видим ощутимые риски того, что в конце этого года темпы роста цен могут оказаться выше нашего текущего прогноза.