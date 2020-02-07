MSCI объявит результаты февральской ежеквартальной ребелансировки после закрытия рынков в среду, 12 февраля. Анонсированные изменения вступят в силу в понедельник, 2 марта.

Мы ожидаем, что в рамках данной ребалансировки минимальный уровень рыночной капитализации для включения компаний в индекс MSCI Russia будет равен $3,8-3,9 млрд, хотя ввиду ухудшения ситуации на развивающихся рынках в последнюю декаду января, возможно, минимальное значение этого показателя будет установлено на уровне $3,5 млрд, если MSCI будет ориентироваться на котировки, зафиксированные в конце января (это было бы довольно необычным шагом, хотя с точки зрения методологии — вполне допустимым).

— Существенные изменения в индексе MSCI Russia Standard маловероятны. Для российских компаний, входящих в базу расчета индекса, ширина порогового диапазона в рамках настоящей ребалансировки едва ли имеет значение. На конец января рыночная капитализация Транснефти (у нее самый низкий вес в индексе) с поправкой на free-float превышала $1,2 млрд. При этом, по нашим самым строгим оценкам, порог для исключения компаний из индекса в рамках этой ребалансировки будет на уровне $1,0 млрд.

Мы не в первый раз отмечаем, что, если бы данная квартальная ребалансировка проходила по тем же правилам, что и полугодовая, Транснефть могли бы с определенной вероятностью исключить из индекса. По нашим самым строгим оценкам, при полугодовом пересмотре индексов порог рыночной капитализации мог бы быть установлен чуть ниже $1,3 млрд, и тогда Транснефть выбывала бы из индекса.

— НОВАТЭК рискует потерять свои позиции в индексе MSCI Russia 10-40; скорее всего, его место займет Норникель. Конкуренция за четвертое место в индексе MSCI Russia 10-40, куда входят акции с весом не более 10% (следующий рубеж — 5%), вероятно, на этот раз будет интереснее, чем в индексе MSCI Russia Standard. На момент написания этого комментария Норникель занимает четвертое место по весу в индексе MSCI Russia Standard и, соответственно, должен будет занять четвертую позицию в индексе 10-40. По нашим оценкам, пока вес Норникеля в индексе MSCI Russia Standard составляет 8,9%, а НОВАТЭКа (одного из лидеров в индексе 10-40) — 6,6%, между ними находится Татнефть (7,7%).

Крупные пассивные фонды не отслеживают индекс 10-40, поэтому мы не рассчитываем объемы средств, которые перейдут из одних акций в другие в результате смены позиций в индексе. Тем не менее в прошлом перераспределение вложений между акциями компаний в соответствии со сменой позиций в индексе 10-40 обычно сопровождалось значимым изменением котировок и объемов, что было связано с реакцией активных инвесторов на решения MSCI.

Ребалансировка индекса MSCI Russia 10-40, вероятно, пройдет по итогам закрытия торгов 18 февраля.



