TCS Group объявила вчера о намерении создать финтех-компанию в Европе. Информация пока без особых подробностей, но, насколько нам известно, для начала компания сосредоточится на Западной Европе, возможно, за исключением Великобритании, и не будет предлагать кредитные продукты. Холдинговая компания TCS Group обязуется вложить в проект в первый год его работы до 25 млн евро. Во главе новой компании встанут Артем Яманов (вице-президент по развитию бизнеса) и Александр Емешев (вице-президент по разработке новых продуктов). Оба давно работают в TCS Group, им предстоит сложить нынешние полномочия и стать соинвесторами. У TCS Group будет контрольный пакет акций новой компании.

Хотя новость для нас несколько неожиданная, компания давно присматривалась к возможностям расширения бизнеса за пределы России. Мы считаем, что она располагает необходимой для этого масштабируемой платформой в качестве давно зарекомендовавшего себя онлайн-провайдера финансовых услуг, и эту платформу можно воспроизвести в новой компании. В результате принятого решения TCS Group окажется в условиях быстро растущего и все более конкурентного финтех-пространства Европы, где на долю рынка традиционных банков претендуют в том числе и такие компании, как Revolut, Monzo и N26. Эти компании начинают набирать масштаб и развивать бизнес (у Revolut около 8 млн клиентов, у N26 — 5 млн), но у них пока очень низкая рентабельность, что, однако, не помешало добиться очень привлекательных оценок.

Мы считаем, что создание финтех-компании в Европе — любопытный шаг для TCS Group, а сравнительно небольшие начальные инвестиции — около 5% от прибыли группы за прошлый год и 2% ее капитала — означают, что это довольно небольшой риск применительно к масштабам бизнеса TCS Group. Конечно, будет нелегко создать с нуля компанию в Европе в довольно конкурентном финтех-пространстве, к тому же у нас много вопросов относительно продуктов, рынков, бренда и прочих аспектов менеджмента. У TCS Group большой опыт в сфере онлайн финансовых услуг, борьба за долю на рынке с традиционными платформами и рискованные решения присущи ей изначально, к тому же начальные расходы будут минимальными. Следует также отметить, что Monzo, Revolut и N26 тоже стараются быстро выйти на новые рынки, в том числе в США.

Очевидно, что есть риск увеличения расходов на маркетинг новой компании в Европе, и в ближайшее время. К тому же нам необходимо больше информации от менеджмента по параметрам долгосрочных финансовых обязательств в отношении нового бизнеса. Нас также интересовала бы более подробная информация от менеджмента об их представлении о возможности создания низкозатратного дифференцированного бизнеса в условиях высокой конкуренции и невысокого доверия к российским банковским структурам. Заметим также, что основатель компании Олег Тиньков довольно громко заявляет о том, что будет конкурировать, в частности, с Revolut, так что мы бы хотели полнее убедиться в том, насколько обоснованным с точки зрения логики бизнеса является этот шаг.

Добавим также, что уход Артема Яманова и Александра Емешева с нынешних постов станет довольно серьезной потерей для Тинькофф Банка, т. к. они давно работают в компании и их роль важна для ее бизнеса. В частности, Артем Яманов работает в компании с ее основания.