Фундаментальных рисков для фондового рынка США становится все меньше
На текущей неделе произошёл ряд событий, которые снижают риск заметной коррекции на американских и, следовательно, мировых фондовых рынках.
Например, уже тестируются конкретные препараты для борьбы с коронавирусом. Это устраняет лёгкую панику. Рынки успокоились н без помощи денежных вливаний Народного банка Китая и мер по поддержке экономики.
Во-вторых, недавняя макроэкономическая статистика с рынка труда и из сферы производства говорит о том, что потребительская активность по-прежнему высока: люди не боятся тратить деньги (особенно это было заметно по праздничным продажам в конце 2019 года). Также в США идёт восстановление оптимизма бизнеса: компании нанимают новых сотрудников и делают заказы на товары длительного пользования. Правда, надо сделать оговорку, что основной позитив сосредоточен в оборонной промышленности, а вот производство строительной и специальной техники замедляется.
Остальные хорошие новости связаны с политическими событиями. Самое главное – это провал процедуры импичмента действующего президента. Дональд Трамп не будет смещён с должности, что рынком расценивается как однозначно позитивный фактор для экономики.
Кроме того, внутрипартийные выборы (кокусы), проведённые демократами в Айове, выявили глубокий раскол внутри партии. Трамп получил колоссальное имиджевое преимущество. Шансы на победу радикальных реформаторов (особенно Элизабет Уоррен) снизились, а значит, повышения налогов на крупный бизнес и массовых запретов на бурение скважин удастся избежать. Промышленным и энергетическим акциям и так много достаётся в последнее время.
Оставшиеся риски – это внешние шоки вроде замедляющейся китайской экономики и, опосредованно, спада прибылей корпораций. Другое дело, что многие отчётности разочаруют рынок «здесь и сейчас», но консенсус-прогноз предполагает выправление ситуации в будущем, а акции растут как раз на ожиданиях.
В торговых переговорах проблем пока нет, а ФРС поддерживает рынок как может. О том, какие потери принёс международным корпорациям коронавирус, говорить пока рано, так что с фундаментальной точки зрения ситуация сейчас более чем устойчивая.
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