На текущей неделе произошёл ряд событий, которые снижают риск заметной коррекции на американских и, следовательно, мировых фондовых рынках.

Например, уже тестируются конкретные препараты для борьбы с коронавирусом. Это устраняет лёгкую панику. Рынки успокоились н без помощи денежных вливаний Народного банка Китая и мер по поддержке экономики.

Во-вторых, недавняя макроэкономическая статистика с рынка труда и из сферы производства говорит о том, что потребительская активность по-прежнему высока: люди не боятся тратить деньги (особенно это было заметно по праздничным продажам в конце 2019 года). Также в США идёт восстановление оптимизма бизнеса: компании нанимают новых сотрудников и делают заказы на товары длительного пользования. Правда, надо сделать оговорку, что основной позитив сосредоточен в оборонной промышленности, а вот производство строительной и специальной техники замедляется.

Остальные хорошие новости связаны с политическими событиями. Самое главное – это провал процедуры импичмента действующего президента. Дональд Трамп не будет смещён с должности, что рынком расценивается как однозначно позитивный фактор для экономики.

Кроме того, внутрипартийные выборы (кокусы), проведённые демократами в Айове, выявили глубокий раскол внутри партии. Трамп получил колоссальное имиджевое преимущество. Шансы на победу радикальных реформаторов (особенно Элизабет Уоррен) снизились, а значит, повышения налогов на крупный бизнес и массовых запретов на бурение скважин удастся избежать. Промышленным и энергетическим акциям и так много достаётся в последнее время.

Оставшиеся риски – это внешние шоки вроде замедляющейся китайской экономики и, опосредованно, спада прибылей корпораций. Другое дело, что многие отчётности разочаруют рынок «здесь и сейчас», но консенсус-прогноз предполагает выправление ситуации в будущем, а акции растут как раз на ожиданиях.

В торговых переговорах проблем пока нет, а ФРС поддерживает рынок как может. О том, какие потери принёс международным корпорациям коронавирус, говорить пока рано, так что с фундаментальной точки зрения ситуация сейчас более чем устойчивая.