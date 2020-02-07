Ключевая ставка в 6% будет давить на рубль
Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6% и не оставил никаких сомнений в том, что ставка будет снижаться дальше. В сопроводительном тексте ЦБ прямо говорит о такой возможности, указывая на низкую инфляцию и внешние риски. Судя по всему, теперь монетарная политика Банка России все больше будет уходить в стимулирующее направление, которое характерно для центробанков США, Европы и Японии. Конечно, пока рано говорить о нулевых ставках, но можно с уверенностью утверждать, что ставка Банка России будет стремиться к уровню инфляции, то есть к 2.5-3 процентам. Для рубля это не очень хорошо, но в рамках концепции ускорения роста сильный рубль не нужен ни правительству, ни ЦБ, про экспортёров можно и не говорить.
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