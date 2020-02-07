Как мы и ожидали, ЦБ РФ снизил ключевую ставку до уровня 6%. Данное решение не стало для рынков сюрпризом, фактически этот маневр был учтен ранее в ценах активов. Наиболее интересной является риторика регулятора в отношении дальнейшего снижения уровня ключевой ставки в этом году.

Основной интригой для участников рынка были оценки регулятора текущей ситуации на рынках, где в свете наличия вирусной угрозы возросла неопределенность. На наш взгляд, Банк России сейчас оценивает масштабы влияния и риски возможного давления со стороны вирусного фактора на рыночную конъюнктуру как сдержанные, и мы считаем данную позицию рациональной.

В данном случае речь идет о том, что в условиях отсутствия какой-либо релевантной информации о масштабах влияния вируса как на экономику Китая, так и на мировую экономику, вирусный фактор вряд ли мог бы стать реальным препятствием для снижения уровня ключевой ставки ЦБР. В то же время мы видим, что ЦБ РФ указывает на сохранение рисков замедления мирового роста – как возможное давление на мировую экономику со стороны вируса, так и сохранение торговых разногласий могут привести к продолжению ухудшения мировой экономической конъюнктуры. Тем не менее в краткосрочной перспективе данные риски, вероятно, не станут триггерами для резкого усиления рыночного пессимизма, возвращения инвесторов в зону risk-off и, соответственно, масштабного оттока капиталов с рынков ЕМ.

Полагаем, что итоговым сигналом ЦБР можно считать сохранение рисков финансовой стабильности РФ на умеренных уровнях. С учетом данного сигнала, а также тезиса ЦБ о том, что регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседания, мы полагаем, что в настоящий момент у монетарных властей остается весь пул возможностей для продолжения цикла снижения ставки в этом году.

На наш взгляд, ЦБ РФ достаточно явно указывает на то, что при принятии сегодняшнего решения о снижении ключевой ставки он руководствовался набором внутренних факторов, нежели уделял чрезмерное внимание внешней неопределённости. Текущая инфляционная конъюнктура, по нашим оценкам, остается основным "драйвером" смягчения монетарной политики. Замедление темпов роста потребительских цен в начале 2020 года происходит быстрее прогнозной траектории Банка России, на что регулятор указал в пресс-релизе, и весной инфляция может уйти ниже 2%.

С учетом того факта, что сейчас ЦБ не стал вносить какие-либо существенные изменения в свои макропрогнозы по РФ, мы полагаем, что в перспективе весны (при отсутствии негативных шоков в мировой экономике) существенное усиление проинфляционных рисков видится маловероятным.

В результате мы сохраняем наш прогноз и полагаем, что к концу 2020 году ключевая ставка может опуститься до уровней 5,5-5,75%. Не исключаем того, что еще одно снижение ставки может быть реализовано уже в апреле – вероятность реализации такого шага мы оцениваем в 30-40%. В то же время в период весны-начала лета регулятор может воздержаться от маневров со ставкой, оценивая как масштабы влияния на экономику внешних факторов (в том числе, вирусного фактора), так и внутренних (в виде ожидаемого ускорения процессов финансирования из бюджета программы нацпроектов).

По нашим оценкам, вслед за снижением ключевой ставки к понижению будут тяготеть и кредитно-депозитные ставки. Ожидаем, что в первом полугодии ставки по вкладам продолжат движение к уровням 5,3-5,5%, ипотечные ставки будут тяготеть к уровням 8,6-8,8%.