Решение Банка России было в целом ожидаемо, учитывая замедление инфляции и нормализацию инвестиционного климата в начале февраля. Комментарии регулятора по итогам заседания мало отличаются от предыдущих, в том числе это относится к преобладанию дезинфляционных рисков. Самое важное, что ЦБ считает период спада ИПЦ в годовом исчислении близким к завершению. Банк России не дает рынку надежд на перемену в этих прогнозах, ожидая инфляцию в диапазоне 3,5-4% в течение года и 4% по его итогам.

ЦБ понизил прогноз по оттоку капитала из РФ в рамках наметившейся в 2019 году тенденции до $20 млрд. В последние годы из-за застоя в экономике РФ, несмотря на усиление глобального спроса на риск, сальдо платежного баланса остается отрицательным. Причина этого в жесткой внутренней бюджетной, законодательной и монетарной политике. Тем не менее в перспективе ближайшего года с учетом улучшения внешних факторов, несмотря на отсутствие перемен во внутренней макроэкономической политике, не исключена дальнейшая нормализация динамики чистого притока-оттока капитала и снижения темпов оттока до $0-20 млрд по сравнению с результатами 2019 года.

ЦБ отметил роль укрепления рубля для динамики цен и возможность отложенного влияния этого фактора. По нашему мнению, политика Банка России, в том числе в отношении курса рубля, в ближайшие месяцы продолжит оказывать понижающее давление на инфляцию, которая в этот период будет колебаться в пределах 2,5-3%. Однако, к середине года ИПЦ начнет ускоряться и к концу года достигнет 5%. Этому будут способствовать внешние факторы, связанные со стимулированием экономики в АТР, отложенным проинфляционным эффектом сверхмягкой политики ведущих ЦБ в 2008-2016 гг., участившиеся периоды дефицитов на ключевых товарных рынках. Влияние на инфляцию окажет также отложенный эффект от повышения НДС в 2019 году и рост тарифов, регулируемых государством.

Реакция спроса частного сектора на действия ЦБ ограничена «сдержанными настроениями» рынка. Снижение ставок в отрыве от ремонетизации экономики и работы по снижению рисков банков и заемщиков ожидаемо ведет к тому, что банки в своей кредитной политике ориентируются уже не только и не столько на ставку ЦБ, сколько на показатели справедливого уровня инфляции, рассчитанного на основе динамики скорости обращения денежной массы и составляющего 11-12% г/г. На этом фоне ставки по кредитам как потребителям, так и нефинансовым организациям в последние годы изменились крайне незначительно, несмотря на снижение ставок ЦБ и инфляции в 1,5 раза от уровней 2015-2017 гг.

Возможный ожидаемый уровень ставки Банка России на первое полугодие, то есть по итогам ближайших заседаний составляет 5,5% годовых. Пока инфляция снижается быстрее прогнозов, этот прогноз остается актуальным. Однако указанный уровень представляется минимальным в текущем году, по мере ожидаемого ускорения инфляции во втором полугодии начнут расти шансы разворота в кредитной политики ЦБР в сторону повышения ключевой ставки.