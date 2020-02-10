В пятницу высоколиквидные бумаги торговались преимущественно в минусе. Продолжилось снижение по акциям Магнита (MGNT, —2.0%), ранее сообщившего о падении годовой чистой прибыли и EBITDA ниже прогнозов. Коррекция вниз наблюдалась и в нефтегазовом секторе – недавние высказывания представителей стран ОПЕК+ поставили под сомнение возможность скорого принятия решения о внеочередном сокращении добычи. В итоге Роснефть (ROSN) подешевела на 2.5%, Новатэк (NVTK) – на 2.3%, Сургутнефтегаз (SNGS) – на 1.8%, Транснефть (TNRFP) – на 1.6%, Татнефть (TATN) – на 1.4%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз по отдельным бумагам. Так, Электроцинк (ELTZ) подешевел на 3.8%, Томская распределительная компания (TORS) – на 3.2%, ЧТПЗ (CHEP) – на 2.7%, Рязаньэнергосбыт (RZSB) – на 2.6%.

Фондовые индексы США понизились на 0.5% — 0.9%, фьючерсы на индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном минусе, по азиатским индексам наблюдаются разнонаправленные изменения.

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи уровня 1500 пунктов по индексу РТС. Опасения, связанные с распространением коронавируса в Китае, постепенно смягчаются, но волатильность на мировых рынках в целом по-прежнему заставляет говорить о сохранении низкого «спроса на риск».

На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи уровня 64.0 по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.