Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,54% закрывшись на отметке 3327,71 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,94%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,54%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на семь базисных пунктов — до 1,57%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на два базисных пункта — до —0,39%.

Поводом для негативных настроений послужил отчет Министерства труда США, согласно которому в январе уровень безработицы в стране вырос до 3,6%. Предыдущий показатель был зафиксирован на уровне в 3,5%. В целом, фиксация длинных позиций после четырехдневного ралли, в ходе которого бенчмарки обновили свои исторические максимумы, выглядит вполне логично. Учитывая отсутствие значимых драйверов для дальнейшего роста на рынки вновь может вернуться повышенная волатильность.

На текущей неделе внимание инвесторов будет приковано к полугодовому докладу Джерома Пауэла в Конгрессе США, основная тема которого — влияние событий в Китае на американскую экономику. Ранее Федеральная резервная система уже делала акцент на том, что вспышка коронавируса представляет собой «новый риск» для экономики Соединенных Штатов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов продолжили снижение и закрылись на отметке $54,55. В попытке остановить падение цен на «черное золото» технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам снизить добычу нефти ещё на 600 тысяч баррелей в сутки. Однако данная мера пока не оказывает положительного эффекта на нефтяной рынок. На данном этапе цена фьючерсного контракта Brent консолидируется в диапазоне $54-$56,50, и при выходе за его нижнюю границу инструмент продолжит снижение к уровню $50.

В пятницу индекс МосБиржи снизился на 0,29% закрывшись на отметке 3087,63 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублёвом индикаторе расположены на отметках 3060 и 3020 пунктов. Сопротивление — 3150 пунктов. Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на отметке 151000 пунктов. Сопротивление — 159000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,12 потеряв 1,22% по отношению к американскому доллару. Поводом для негативной динамики рубля продолжают служить снижающиеся цены на нефть и отрицательная динамика валют развивающихся стран. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,60. Основное сопротивление расположено на уровне 64,50.