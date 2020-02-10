Рынок акций РФ снизится, рубль скорректируется вверх в начале первого рабочего дня недели. Рынок нефти продолжит задавать тон динамике курса российской валюты.

Ожидается снижение индекса Мосбиржи на 0,1-0,3% — в район 3080-3085 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070 и 3060 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 3100 и 3110 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В краткосрочной перспективе возможна консолидация рынка вблизи уровня 1500 пунктов по индексу РТС, оценивает Антон Старцев из компании "Олма".

"Опасения, связанные с распространением коронавируса в Китае, постепенно смягчаются, но волатильность на мировых рынках по-прежнему заставляет говорить о сохранении низкого "спроса на риск". На валютном рынке РФ в начале торгов вероятна консолидация курса вблизи уровня 64 рубля за доллар, оснований для сильных движений пока не наблюдается", — добавил он.

На открытии торгов ожидается коррекционное повышение российской валюты, которое позволит ей укрепиться до уровня 63,65-64 рубля против доллара, не исключен и сценарий более продолжительного укрепления рубля в случае разворота вверх рынка нефти, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах понизились на 0,5-0,9% на фоне публикации данных о росте уровня безработицы в стране в январе до 3,6%, хотя ожидалось сохранение показателя на уровне декабря в 3,5%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышаются в пределах 0,15%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются — на 0,2-0,7%, японский Nikkei 225 — на 0,6%, только шанхайский Shanghai SE Composite Index повышается — на 0,1%.

Стоимость нефти увеличивается на 0,1%, до 54,51 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро растет до 1,0956 доллара против 1,0942 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в пятницу снизился на внешнем негативе, при этом индекс РТС потерял более 1% на фоне ослабления рубля. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,29%, до 3087,63 пункта, индекс РТС — на 1,38%, до 1518,23 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 77 копеек и составил 64,13 рубля, евро прибавил 60 копеек — до 70,16 рубля.