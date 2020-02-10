Индекс МосБиржи сегодня открылся на отрицательной территории, реагируя на динамику акций в Азии. Текущее снижение фондовых рынков носит коррекционный характер. Для кого-то беспокойства вокруг коронавируса это плохо, потому что они снижают ожидания инвесторов по экономическому росту в Поднебесной. А для кого-то, наоборот, хорошо (как это дико не звучит), потому что правительства ряда стран теперь рассматривают возможность дополнительного стимулирования экономик. Агентство S&P понизило в пятницу прогноз по росту китайской экономики на 2020 год до 5% (прежняя оценка составляла 5,7%), отметив в качестве причины коронавирус. Чтобы парировать негативные тенденции в экономике Народный банк Китая влил $243,88 млрд ликвидности в финансовую систему, и правительство страны рассматривает возможность дополнительного стимулирования.

На прошлой неделе ЦБ снизил ставку да 6% на 0,25%. Вполне ожидаемо. Ранее я отмечал, что жду, что в конце года ставка будет на уровне 5,5%. Давление на рубль пока умеренное. Он несколько ослаб в последнее время, потому что инвесторы стали избирательно относиться к вложениям в активы развивающихся стран. И связано это со вспышкой коронавируса в Китае. На графике USDRUB есть сопротивления 64,49 и 65,5, а поддержка находится на уровне 62,8. Сентябрьский понижательный тренд на графике USDRUB был пробит наверх 31 января. Далее у доллара два варианта или «вбок» или «наверх».

Поговорим про индекс Московской биржи. Можно со мной спорить, но опять скажу, что рынок «бычий». Идет типичная коррекция к росту, а на уровне 3000, вернее 3009 находится сильная поддержка там, где проходит нижний конверт Боллинджера (дневной график). Может быть, из-за некоторой слабости рубля индекс и не опустится на эту поддержку. Поэтому, с «короткими» позициями надо быть очень осторожными. Ранее мы указывали, что имеются технические сигналы на понижение в акциях Роснефти, но в пятницу котировки этой акции достигли технической цели снижения 450-455 и в этот же день банк J.P. Morgan повысил целевую цену по этим акциям с $8,3 до $9,4. Поэтому, с «короткими позициями» в Роснефти надо быть осторожнее.

График нефти очень слабый. Чтобы получить хоть какой-то сигнал на покупку, нужно закрытие выше зоны сопротивления 56 – 56,5 (Brent). По некоторым оценкам, потребление нефти к Китае упало на 3 млн б/д. Это очень существенно, но когда вирус будет побежден, спрос быстро вернется на прежние уровни. Пока нефтетрейдеры будут ждать, когда промышленность Китая снова наберет обороты и потом покупать.