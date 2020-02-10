Прогноз результатов "Полюса" по МСФО за 4-й квартал: чистая прибыль выросла на 24% к/к
Компания Полюс Золото 11 февраля должна опубликовать финансовые результаты за 4К19. Мы ожидаем увидеть сильные показатели — по нашим прогнозам, выручка составит $1 285 млн (+20% кв/кв), EBITDA — $863 млн (+22% кв/кв), а чистая прибыль — $568 млн (+24% кв/кв).
Мы ожидаем, что компания представит обновленный прогноз по капзатратам и денежным затратам. Мы по-прежнему с оптимизмом смотрим на среднесрочные перспективы золота и сохраняем наш рейтинг ВЫШЕ РЫНКА по Полюсу, который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2020П 6.8x против 8.0x у Полиметалла и 7.4x у крупных золотодобывающих компаний.
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