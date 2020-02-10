В США прошел свой экватор и постепенно близится к завершению сезон отчетностей. Уже отчиталось большинство крупнейших компаний, так что можно делать первые выводы:

1) В целом результаты достаточно сильные, и 72% компаний отчиталось лучше ожиданий. Это меньше, чем по итогам I – III кварталов прошлого года, но больше, чем по итогам IV квартала 2018 года. Кроме этого отметим, что в последние годы результаты за IV квартал оказываются чуть хуже, чем за другие кварталы.

2) Прогнозы на этот год в целом не сильно, но все-таки лучше ожиданий. Этого пока недостаточно, чтобы прогнозы по EPS на всему S&P 500 пошли вверх, но по отдельным секторам прошло уже достаточно сильное движение. Прежде всего по технологическим Software и Semiconductors. Также немного выросли прогнозы по доходам компаний потребительского сектора. Правда, основная заслуга в этом – Amazon.

3) Учитывая рост рынка акций и хорошие результаты сезона отчетностей, не удивительно, что аналитики начали повышать целевые цены по акциям. Только за январь целевые цены по акциям компаний из S&P 500 выросли более чем на 5%, что является вторым по степени повышения результатом за последние 10 лет. Сильнее целевые цены повышали только в начале 2018 года на фоне налоговой реформы. Правда, тогда повышение целевых цен шло вместе с пересмотром прогнозов по EPS. Сейчас же такое почти не наблюдается.

В глобальном плане на повестке дня остается коронавирус и праймериз в США. Несмотря на ежедневный рост заболевших на несколько тысяч человек, среди инвесторов доминирует мнение, что распространение вируса удалось локализовать и экономический эффект удастся ограничить. К тому же он продлится 1-2 квартала.

Первые праймериз в США прошли очень неудачно для демократов, особенно для Байдена и Уоррен. Относительно неплохой результат Сандерса также не привел к росту его шансов получить номинацию. Победителями праймериз можно назвать Буттиджича (который их формально выиграл) и Блумберга (который в них не участвовал). Шансы обоих кандидатов после Айовы выросли, и это хорошо для рынков. Ну и главным, пожалуй, победителем праймериз стал Трамп, что тоже хорошо для рынков акций.

Индекс S&P 500 и целевая цена, рассчитанная на основе консенсус-прогнозов по каждой компоненте индекса