Новая торговая неделя на российском рынке акций началась со снижения. Индекс МосБиржи закрывался на минимальном уровне в 2020 г., полностью отыграв все январское ралли.

Ключевым драйвером снижения выступила нефтегазовая отрасль. На фоне слабой динамики цен на нефть представители сектора снижались широким фронтом. Наибольшие потери в понедельник понесли бумаги Роснефти (-2,93%), оставшиеся под давлением из-за сообщений СМИ по поводу возможных санкций. Ближайшая техническая область поддержки очень широкая — это зона 430-445 руб. Долгосрочный взгляд на перспективы Роснефти умеренно положительный.

В минусе вчера также закрывались акции других крупнейших нефтяников: Татнефть-ао (-1,46%), Газпром нефть (-1,01%), Лукойл (-0,63%). Без потерь день закончили лишь бумаги Сургутнефтегаза (+0,21%), но они, как мы видели в последние месяцы, традиционно двигаются преимущественно в отрыве от общей тенденции сектора.

Негативная динамка наблюдается и в бумагах газовых компаний. Акции Новатэка (-2,31%) опустились на минимальные уровни с октября 2018 г. около 1050 руб., полностью нивелировав подъем прошлого года. С технической точки зрения область торможения нисходящей волны по сути уже достигнута — это диапазон 950–1050 руб. С одной стороны, есть основания ожидать замедления темпов распродаж, но с другой, предпосылок к полному развороту и формированию устойчивого возвратного движения в сторону предыдущих максимумов сейчас нет.

Акции Газпрома (-1,71%) не отстают от общего тренда и также продолжают поступательное снижение. Сейчас бумаги находятся в 2% от уровня 220,7 руб. Этот знаковый рубеж выступает ближайшей психологической поддержкой. Именно по 220,7 руб. в ноябре прошлого года был продан казначейский пакет объемом 3,59%. Зачастую такие отметки выступают локальными разворотными точками, хотя по сути они ничего не значат.

В других секторах заметно хуже рынка торговались акции АЛРОСА и бумаги продуктового ритейла. Котировки алмазодобывающей компании просели на 2,93%, в моменте цена опускалась до 80 руб. Вчера во второй половине дня был опубликован умеренно позитивный отчет по продажам компании за январь, который позволил отыграть часть потерь. Не исключаю, что начавшийся отскок по АЛРОСА в ближайшее время может быть продолжен.

Между тем не пользуются спросом бумаги X5 Retail Group (-2,73%) и Магнита (-2,07%). Причин для формирования позитивной опережающей динамики пока не наблюдается. Возможно отставание от индекса в ближайшей перспективе.

За счет снижения нефтяных голубых фишек продолжил сокращаться спред между наиболее ликвидными бумагами и индексом акций компаний средней и малой капитализации. К текущему моменту второй эшелон практически полностью отыграл то гигантское отставание, которое было накоплено в 2019 г.

Естественно ключевым фактором давления на российский рынок остается слабая динамика цен на нефть. В понедельник фьючерсы Brent просели еще на 2,2%, опустившись к $53,3.

Сейчас на рынке сложился сразу комплекс факторов, которые обеспечили подобную динамику: 1) сезонное ожидаемое перепроизводство нефти в I квартале; 2) ухудшение рыночного сентимента из-за мер по ограничению распространения коронавируса (выпадение части спроса со стороны Китая); 3) эффект теплой погоды; 4) рост индекса доллара с начала 2020 г.; 5) отсутствие решения по дополнительному снижению добычи странами ОПЕК+.

Рынку нефти сейчас требуется драйвер для остановки устойчивой волны снижения. Таким триггером могло бы стать решение снизить объемы производства странами ОПЕК+ на рекомендованные техническим комитетом 600 тыс. б/с. Пусть даже это будет период в 1 квартал, но сейчас это необходимо даже просто для смены медвежьего сентимента и подтверждения того, что механизм регулирования ОПЕК+ по-прежнему работает. Возможно, какие-то подробности будут уже на этой неделе. Если вдруг пауза затянется, то цены могут опуститься еще ниже (к $50), и позже все-таки придется принимать все то же решение о дополнительном сокращении добычи, но уже по более низким уровням.

Сегодня с утра на рынке нефти наблюдается попытка начать отскок. Стоимость нефти растет на 1,3%.

На фоне слабой нефти наш рынок продолжил отставать от коллег по развивающимся рынкам. Соотношение индексов РТС и MSCI Emerging Markets снизилось до минимального в этом году. Кроме того, стоит отметить полностью проигнорированный российским рынком роста н западных площадках. Американский индекс S&P 500 в понедельник вырос на 0,73% и переписал исторические максимумы.

В индексе МосБиржи ближайшая локальная поддержка расположена около 3045–3050 п. Сегодня с открытия ожидается положительная динамика — будет отыгрываться вчерашний подъем за океаном, а также отскок по Brent и на рынках Азии. Каких-то важных промежуточных уровней сопротивления до ключевого рубежа в 3150 п. сейчас не наблюдается.

Если предположить, что на этой неделе нижняя поддержка около 3050 п. все-таки будет уверенно пройдена, то далее ориентир сместится к 3010 п.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник выросли. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,26%, нефть Brent в плюсе на 1,31%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет выше уровня закрытия понедельника, в пределах 0,4%.