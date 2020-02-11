По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,73%, закрывшись на отметке 3252,09 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,6%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,13%. Индекс MSCI Emerging Markets потерял 0,4%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта, до 1,56%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на три базисных пункта, до −0,41%.

Позитивные данные по экономике США и стимулирующие действия Народного Банка Китая продолжают подталкивать инвесторов к покупке заокеанских акций, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса. Сезон отчетности за четвертый квартал вышел на финишную прямую. Результаты опубликовали 324 компании, входящие в состав индекса S&P 500, более 70% из которых превзошли оценки экспертов. Аналитики рассчитывают, что совокупный рост доходов в четвертом квартале в годовом выражение вырастет на 2,3%, против ожидавшегося снижения на 0,3%, прогнозируемого в начале текущего года. Сегодня внимание рынков будет сосредоточено на выступлении председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Конгрессе США и главы ЕЦБ Кристин Лагард в Европейском парламенте в Страсбурге. Ключевой темой, которую затронут главы двух самых влиятельных мировых Центробанков, будет влияние коронавируса на глобальную экономику.

Несмотря на позитив на заокеанских биржах, «медведи» продолжают педалировать тему снижения спроса на энергоносители в Китае. Игроков на понижение не впечатлили планы ОПЕК+ снизить добычу на 600 тысяч баррелей в сутки, так как по прошедшей информации в СМИ, китайские нефтеперерабатывающие компании из-за вируса в феврале планируют сократить объем переработки примерно на 940 тысяч баррелей в сутки.

Сегодня после закрытия торгов будет опубликована статистика по недельным запасам черного золота в США. Однако выход позитивных данных может лишь на время отсрочить падение цены барреля Brent, основная цель снижения которой находится вблизи отметки $50.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи снизился на 0,82%, закрывшись на отметке 3062,41 пункта. В настоящий момент локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3040 и 3020 пунктов, сопротивление находится на уровне 3084 пункта. Локальные уровни поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 149500 и 148000 пунктов. Уровень сопротивления — 152000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,17, потеряв 0,08% по отношению к американскому доллару. Уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,80 и 63,60. Уровень сопротивления — 64,50.