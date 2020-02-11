"Полюс" остается самой рентабельной российской металлургической компанией
Неделя началась с коррекции. Индекс Мосбиржи откатился на уровень начала года. Лидерами роста среди ликвидных бумаг стали акции Ростелекома (+2,82%). Аутсайдерами стали акции Роснефти (-2,93%), а также АЛРОСЫ (-2,93%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 64, достигла максимума с конца декабря.
Полюс (+1,93%) отчитается за 2019 год по МСФО. Ожидается, что выручка достигла $3,9 млрд, показатель EBITDA –$2,5 млрд, а прибыль –$1,6 млрд. Консенсус-прогноз по бумаге составляет 7,9 тыс. руб., что практически на текущем уровне цены. Полюс остается самой рентабельной российской металлургической компанией. На фоне коррекции рынка и роста цены на золото, а также обесценения рубля, бумага рассматривается как защитная. Не исключаю повышение прогнозов по ценам после публикации отчетности.
Ожидаем продолжение коррекции. Рынок будет реагировать на динамику на зарубежных сырьевых и фондовых площадках. Техническая картина указывает на вероятность скорого достижения индексом Мосбиржи отметки 3000 пунктов. Ожидание в паре USD/RUB в диапазон 63,50-64,50.
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