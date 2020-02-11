Российский рынок акций вчера вновь выглядел намного хуже западных площадок, потеряв по итогам дня 0,8%. По-прежнему основной причиной его слабости является дешевая нефть, провоцирующая нерезидентов к выводу денег из рублевых активов.

Впрочем, вчера мы закрывались практически на дневных минимумах американского рынка, который затем мощно пошел в гору. По итогам дня американские индексы прибавили 0,6-0,7%, а сегодня с утра фьючерсы на них растут на 0,4%.

В очередной раз вчера обвалилась нефть, потеряв более 2%. Никаких новых драйверов для падения «черного золота» нет. Если нефтяные трейдеры не получат порцию позитивной информации, например, о готовности России поддержать ОПЕК+ в снижении уровня добычи, падение нефти может продолжиться вплоть до 50 долларов за баррель.

Однако нефть смогла развернуться вверх от отметки 53 доллара и сегодня прибавляет примерно 1,3%, пытаясь закрепиться выше 54 долларов. Пока нет никаких оснований говорить о смене или хотя бы прекращении понижательного тренда.

Очень часто в последние дни нефть пытается отскочить в течение азиатской сессии, но с началом торгов в Европе и Америке проходят волны продаж. Это говорит о том, что крупные игроки реального рынка хеджируются от дальнейшей просадки цен, уводя тем самым котировки еще ниже.

Внешний фон, складывающийся перед открытием нашего рынка, позитивен, и рынок откроется ростом в размере около 0,5%. Некоторой поддержкой Индексу Мосбиржи выступает отметка 3050 пунктов – здесь мы завершили торги в прошлом году. Так что весь рост первой половины января уже утерян.

Более чем на 2% растет сегодня никель, и это говорит о том, что опять в числе лучших бумаг будут акции ГМК «Норильской Никель». Спекулятивно, на отскок, можно попробовать взять Сбербанк, закрывший день на поддержке 252 руб, и «Лукойл».

В целом же сегодняшний утренний отскок рынка акций не стоит рассматривать как окончание нисходящего тренда и готовность вновь следовать за фондовой Америкой к историческим максимумам. Пока нефть уверенно не закрепится хотя бы выше 55 долларов за баррель, среднесрочные покупки российских акций, за исключением дивидендных бумаг, будут очень рискованными.

К концу дня растерял все успехи первого часа и рубль, в паре с долларом закрывшись чуть выше отметки 64. Сопротивлением для этой пары выступает отметка 64,4. Но сегодня внешний фон говорит в пользу еще одной попытки укрепления рубля.