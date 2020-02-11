Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным приростом в пределах 0.2-0.5%, в диапазоне 3070-3080 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3060, 3050 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3090, 3100 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить коррекционный подъем в район 3090 п.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать вечерняя публикация статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда США (18.00 мск).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.82%) и РТС (-0.94%) закрылись с существенной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. В течение первого часа торгов мы наблюдали в них неудачную попытку игры на повышение. Однако позднее на локальном рынке акций возобладал пессимизм.

Главным поводом для вчерашних распродаж в российских акциях стало обновление двухлетнего минимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. Индексы МосБиржи и РТС вчера также продолжили обновлять свои среднесрочные минимумы. С технической точки зрения в них еще сохраняется потенциал для дальнейшего падения. Оно может продолжиться после некоторой паузы в случае ухудшения состояния внешнего фона.

Сегодня утром фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов демонстрируют заметный прирост. Наметившийся в них отскок вверх вполне способен усилиться в течение дня. Это связано с накопившейся среднесрочной перепроданностью нефтяных контрактов. Они сильно подешевели с начала января на фоне тревожных новостей по поводу вспышки коронавируса. Теперь указанный фактор уже полностью или почти полностью включен в текущие цены на «черное золото». Но не будем забывать, что согласно оценке Всемирной организации здравоохранения распространение указанной болезни еще не достигло своего пика.

Тем не менее, участники международного соглашения в формате ОПЕК+ не торопятся урезать действующую суммарную квоту на добычу нефти. Вчера стало известно, что внеочередная встреча представителей стран-участников соглашения не состоится. Она, как и планировалось ранее, пройдет в марте.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние контанго величиной в 5 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Заметно слабее рынка вновь торговались представители нефтегазового сектора: Роснефть (ROSN RM, —2.93%), Газпром (GAZP RM, —1.71%), Новатэк (NVTK RM, —2.31%), Татнефть-ао (TATN RM, —1.46%), Татнефть-ап (TATNP RM, —1.05%), Газпром нефть (SIBN RM, —1.01%). Вчерашняя слабость указанных бумаг была вполне логичной на фоне обновления долгосрочного ценового минимума во фьючерсах на нефть сорта Brent.

Кроме того, отдельные бумаги нефтегазовых компаний находятся под давлением в связи с рядом неблагоприятных корпоративных новостей. Вчера в СМИ появились сообщения о том, что «Нафтогаз Украины» допускает подачу новых исков к «Газпрому» в международный арбитраж и антимонопольный орган ЕС. Ранее предполагалось, что все взаимные претензии были исчерпаны после выплаты «Газпромом» $2.9 млрд в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. Акции нефтяной компании «Роснефть» стали менее привлекательными на фоне недавней угрозы введения адресных санкций со стороны США под предлогом активной деятельности эмитента в Венесуэле. Дополнительным стимулом для распродаж в бумагах Новатэк остаются слухи о возможной приостановке поставок сжиженного природного газа в Китай из-за вспышки коронавируса.

Акции Алроса (ALRS RM, —2.93%) заметно сократили свою сильную внутридневную просадку, но все равно закрылись слабее рынка. Во второй половине дня их поддержала публикация сильных результатов продаж эмитента в январе 2020 года. Месячный объем реализации алмазно-бриллиантовой продукции составил $405 млн. Это превысило аналогичный показатель прошлого года на 44%. Указанные данные учитывают состоявшуюся интеграцию ПО «Кристалл» в состав Группы АЛРОСА. Компания также отметила наличие стабильного спроса на алмазное сырье в январе.

Акции золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, +1.93%) и Polymetal (POLY RM, +0.98%) вновь торговались намного сильнее рынка. В последние недели эти бумаги играют роль защитных активов в связи со стабилизацией цен на золото вблизи шестилетнего максимума.

Достаточно сильным приростом также отличились бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.14%), МосБиржа (MOEX RM, +0.57%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +1.07%), Ростелеком-ао (RTKM RM, +2.82%), Детский Мир (DSKY RM, +1.32%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повысились в пределах 0.2-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.7%. Рынок акций в Японии сегодня закрыт.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с заметным приростом.