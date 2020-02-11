Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением трех основных индексов на 0,6-1,1%, которые отвоевали часть потерь конца прошлой недели. Инвесторы с опозданием решили сосредоточиться на сильных пятничных данных по рынку труда США, а также на в целом устойчивом состоянии американской экономики. Кроме того, многие предприятия КНР возобновили работу после продолжительных выходных.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром прибавляют около 0,3%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,1%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Площадки Японии закрыты в связи с национальным праздником. Фондовые индексы Китая растут на 0,5-1,5%. Индикатор Гонконга Hang Seng прибавляет около 1,5%. Повышение в основном носит технический характер, в то время как число летальных исходов эпидемии коронавируса превысило 1000 человек. Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что распространение вируса за пределы КНР может существенно усугубить ситуацию.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют чуть более 1% после падения накануне, в ходе которого цены на сорт Brent обновили минимум текущего года, опустившись до 53,12 долл. Котировки WTI остаются на расстоянии от годового минимума 49,31 долл. Участники ждут решения России относительно предложенных ОПЕК+ мер по поддержке рынка. В ближайшие дни внимание инвесторов также может переключиться на еженедельные данные по запасам в США и ежемесячные отчеты крупнейших нефтяных организаций.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник вновь упали, но отступили от обновленных в течение сессии минимумов текущего года 3049 пунктов и 1495 пунктов. Способность индикаторов удержать психологически важные отметки 3050 и 1500 пунктов увеличивает шансы отскока наверх. До преодоления 3130 и 1580 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) основной краткосрочный тренд на рынке, однако, остается нисходящим. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3040-3100 пунктов.

Рубль по итогам сессии не показал единой динамики против доллара и евро. Пара доллар/рубль расположена выше 64 руб и в течение сессии отступила от района пиков с ноября (64,50 руб), которые служат ей сопротивлением. Поддержка для доллара расположена у 63,50 руб. Пара евро/рубль консолидировалась у отметки 70 руб, а при улучшении внешнего фона может стремиться к 69 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль имеют все шансы на то, чтобы зарядиться оптимизмом от зарубежных площадок и выйти в коррекционный плюс. В пользу отскока говорят и технические факторы. Основные важные для рынков события во вторник приходятся на вторую половину дня, когда состоятся выступления глав ЕЦБ и ФРС. Возможности обоих регуляторов по смягчению денежно-кредитных условий в текущих условиях низких процентных ставок ограничены, но все же инвесторы будут рады получить хотя бы вербальную поддержку.



