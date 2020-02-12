Американские биржевые площадки во вторник закрылись на новых максимумах. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,17%, закрывшись на отметке 3357,75 пункта, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,11%. Индекс MSCI Emerging Markets поднялся на 1,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на два базисных пункта, до 1,59%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на два базисных пункта, до −0,39%.

Инвесторы позитивно отреагировали на выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Председатель ФРС положительно оценил перспективы экономического роста США и заявил, что регулятор внимательно следит за последствиями эпидемии коронавируса, считая ее одним из рисков для глобальной экономики. Кроме того, Пауэлл отметил, что Центробанк продолжит программу выкупа казначейских векселей до второго квартала текущего года и до апреля будет проводить операции РЕПО, тем самым усилив уверенность игроков в том, что регулятор всегда готов предоставить рынку ликвидность в случае форс-мажора.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,65% и закрылись на отметке $54,28. Поводом для оптимизма послужили сигналы из Китая о замедлении темпов распространения коронавируса. Несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд во фьючерсном контракте Brent по-прежнему остается в силе. В текущей ситуации сигналом на покупку для «быков» будет уверенное закрепление цены Brent над уровнем $56.

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 1,15%, закрывшись на отметке 3097,58 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3070 и 3050 пунктов, уровень сопротивления — 3110 пунктов. Поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на отметке 151000 пунктов. Сопротивление —156000 пунктов.

Оттолкнувшиеся от своих годовых минимумов цены на нефть и позитивная динамика валют развивающихся рынков во вторник позволила рублю вернуть часть ранее утраченных позиций, вследствие чего российская валюта завершила торги на отметке 63,37, прибавив 1,18% по отношению к американскому доллару. Участники торгов с оптимизмом восприняли вероятность смягчения бюджетного правила в рамках реализации сделки между Минфином и ЦБ по продаже Сбербанка. Однако с учетом того, реализация вырученной валюты на открытом рынке Центробанком будет растянута на достаточно широком временном горизонте, текущая динамика рубля по-прежнему будет зависеть от конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых площадках.