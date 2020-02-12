Рубль оценен адекватно
Сегодня перед открытием российского рынка сложился позитивный фон для национальной валюты.
Дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 55 долларов, и консолидация в валютах EM будут способствовать дальнейшему укреплению национальной валюты. Так, уже в первый час торгов пара доллар/рубль может вплотную подойти к поддержке, расположенной на отметке 63,2 рубля. В дальнейшем, в случае сохранения позитивных настроений, вызванных замедлением интенсивности роста числа заболевших, российская валюта продолжит восходящую динамику, а доллар уйдет ниже данного уровня. В этом случае ближайшей поддержкой для американской валюты станет краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года и проходящий чуть выше 62,9 рубля. Его пробой может сигнализировать об окончании коррекционного роста доллара, начавшегося 13 января, и возобновлении укрепления рубля. Отметим, что с фундаментальной точки зрения, при текущих ценах на нефть, макропоказателях и сезонных факторах, рубль оценён достаточно адекватно.
Согласно нашей модели, справедливым диапазоном для пары доллар/рубль выступает 62,4 — 63,2 рубля за единицу американской валюты.
Напомним, что по итогам вторника рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар упал на 1,2%, отступив в район 63,4 рубля, евро снизился на 1,1%, закончив торги в районе 69,2 рубля.
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