• Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) продаст Министерству финансов свои 50% в Сбербанке (только обыкновенные акции). Сделка будет профинансирована за счет средств Фонда национального благосостояния, продажа будет осуществляться по рыночной цене, которая будет рассчитана на основе средневзвешенной стоимости акции за 6-месячный период, предшествующий началу сделки (ожидается в апреле).

• ЦБ РФ сделает миноритариям обязательное предложение о выкупе акций по той же стоимости (по нашим оценкам – около 250+ руб. за акцию). Будут ли участвовать в сделке привилегированные акции, пока неясно, хотя, на наш взгляд, Закон об акционерных обществах предусматривает участие таких акций в сделке.

• С экономической точки зрения сделка обусловлена необходимостью устранения конфликта интересов, возникающего вследствие того, что ЦБ РФ выступает в качестве главного регулятора российской банковской системы, одновременно являясь контролирующим акционером Сбербанка.

• Данное решение предположительно не окажет влияния на стратегическое развитие банка и его финансовые показатели: Сбербанк остается нашим фаворитом в финансовом секторе.

В чем экономический смысл сделки? Центральный банк РФ на протяжении десятилетий владеет 50%-ой долей в Сбербанке (только обыкновенные акции), что создает конфликт интересов, поскольку ЦБ РФ также выступает в качестве главного регулирующего органа банковской системы страны. С расширением и усилением полномочий ЦБ как регулятора соответствующий конфликт приобретает все большую остроту. О возможности продажи доли ЦБ РФ в Сбербанке Минфину в СМИ сообщалось несколько месяцев назад, а вчера были официально озвучены основные параметры предстоящей сделки.

Как будет структурирована сделка? Сделка по покупке Минфином акций Сбербанка будет проходить в несколько этапов в период с апреля 2020 до середины 2021 года. Оплата будет производиться по рыночной стоимости, которая будет рассчитана на основе средневзвешенной цены за шесть месяцев, предшествующих моменту начала сделки в апреле, согласно Закону об АО. Соответственно, стоимость сделки будет определена на основе цены сделок на торгах в период с ноября 2019 по апрель 2020. Для финансирования сделки будут использованы средства Фонда национального благосостояния; исходя из текущего уровня котировок, Минфин заплатит в совокупности около 2.75 трлн руб. В настоящее время ликвидные средства Фонда составляют 6.2 трлн руб., а к концу 2020 должны вырасти до 9.6 трлн руб.

Цена выкупа для миноритариев – хороший уровень поддержки для акций. Поскольку контролирующий акционер Сбербанка сменится, согласно требованиям законодательства, Минфин должен выставить обязательную оферту миноритариям, однако было решено, что предложение о выкупе акций сделает ЦБ РФ. Цена выкупа будет такой же, как цена сделки, то есть будет соответствовать средневзвешенному значению за шесть месяцев (ноябрь-апрель). Текущая средняя цена с начала ноября до 11 февраля составляет 248 руб. за акцию. Мы думаем, что цена акций Сбербанка может вырасти в ближайшие несколько месяцев, и, следовательно, средняя цена выкупа вероятно окажется несколько выше 250 руб. за акцию. Это обеспечивает хороший уровень поддержки для акций Сбербанка в ближайшие месяцы, особенно в контексте глобальной экономической неопределенности, связанной с коронавирусом в Китае.

Что насчет привилегированных акций? Официальных комментариев ЦБ и Минфина по привилегированным акциям не поступало. У ЦБ их нет, и они не являются частью сделки, так как 100% привилегированных акций находятся в свободном обращении. В то же время российский федеральный закон «Об акционерных обществах» (Статья 84.2) предусматривает, что в случае смены контролирующего акционера обратный выкуп должен быть осуществлен в отношении всех типов акций. Если предположить, что в отношении привилегированных акций сделано предложение о выкупе, также неясно, какой будет цена такого выкупа: шестимесячная взвешенная цена привилегированных акций или такая же как цена обыкновенных акций. Мы полагаем, что обыкновенные и привилегированные акции могут быть выкуплены по одной и той же цене, но не гарантируем это. Уже сейчас привилегированные акции торгуются с дисконтом всего 5% к обыкновенным акциям.

Повлияет ли новый акционер на стратегию Сбербанка? Нет. Фактически, для стратегического развития Сбербанка ничего не изменится, и он останется инновационным финансовым гигантом во главе с президентом и председателем правления Германом Грефом. Минфин отметил, что правительство полностью гарантирует все депозиты Сбербанка.

Наш взгляд на акции. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка, и бумага остается нашим фаворитом в финансовом секторе. В настоящий момент акции торгуются с мультипликатором P/E 2020П 5.8x (против своего среднего исторического значения 6.0-6.5x) и P/BV 2020П 1.2x (против среднего исторического значения 1.3x), что по-прежнему достаточно дешево. Нам нравится Сбербанк, который мы считаем качественной дивидендной историей, и мы ожидаем, что дивиденды за 2019 составят 18.2 руб. на акцию, что предполагает доходность 7.2% и 7.7% по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно. Дивиденды банка за 2020, по нашим прогнозам, вырастут до 21 руб. за акцию, что будет предполагать дивидендную доходность 8.3% и 8.9% соответственно. Мы по-прежнему предпочитаем обыкновенные акции привилегированным, поскольку дисконт стал слишком узким, а ясности в отношении выкупа «префов» до сих пор нет.