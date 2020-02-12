ЦБ планирует продать свою долю в Сбербанке Министерству финансов. Правительство намерено купить 50%+1 акция в Сбербанке за счет средств Фонда национального благосостояния по текущей рыночной стоимости. Как сообщает агентство Reuters, сделка пройдет в несколько этапов – начнется в апреле и завершится в середине 2021. Одновременно с началом первого этапа сделки последует оферта миноритарным акционерам по цене самой сделки, рассчитанной как средняя цена акций Сбербанка за шесть месяцев до начала сделки.

На данном этапе мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акции Сбербанка. Мы не ожидаем большого интереса к оферте со стороны инвесторов, учитывая весьма небольшие инвестиционное альтернативы в российском банковском секторе, сопоставимые со Сбербанком. В более долгосрочной перспективе влияние сделки на акционерную стоимость Сбербанка будет зависеть от стратегии использования капитала и стабильности команды менеджмента (как сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова, точки зрения ЦБ и Минфина на стратегию Сбербанка совпадают). Акции Сбербанка опустились в цене на 4% с середины января, примерно так же, как и индекс Московской биржи, и сейчас торгуются по коэффициенту 1,1x P/BV 2020П (что на 4% ниже среднего коэффициента за последние два года) при дивидендной доходности 7,4-8% по итогам 2019П (по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно).