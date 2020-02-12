К середине 2021 года в ФНБ будет накоплено достаточно средств для сделки со Сбербанком
Минфин нашел средства для финансирования новых социальных расходов. Минфин и Банк России окончательно договорились о продаже контрольного пакета акций (принадлежит Банку России) ПАО Сбербанк в пользу ФНБ, о чем сообщили вчера на своих вебсайтах. Детали сделки не опубликованы, так как законопроект еще не прошел рассмотрение в правительстве, однако мы можем очертить минимум два вероятных следствия для экономики.
1/ Инвестирование ликвидной части средств ФНБ в акции ПАО Сбербанк позволят перенаправить существенный объем средств в федеральный бюджет. Оценки этого объема разнятся в СМИ, однако мы исходим из консервативных предпосылок. Средняя стоимость контрольного пакета акций ПАО Сбербанк за последние 6 месяцев составила 2.6 трлн руб. Соответственно, в рамках действующего законодательства основная часть полученной прибыли Банка России (75% или 1.95 трлн руб.) должна быть перечислена в федеральный бюджет, который может использовать их для текущих расходов.
В рамках внесенных президентом инициатив увеличения социальных расходов (4.1 трлн руб. в 2020-2024 гг.), а также сообщений о готовящихся поправках в бюджет, полученная прибыль Банка России может быть использована для балансирования бюджета в 2020-2022 гг.
2/ Безотносительно сроков высвобождения доступных для инвестирования средств ФНБ, факт инвестирования затрагивает механизм реализации покупок иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила. По нашим оценкам, уже к середине 2021 года в ФНБ будет накоплено достаточно средств для завершения сделки с Банком России (+1.2 трлн руб. в 2020 г., +2.4 трлн руб. в 2021 г.), не нарушая при этом планов по инвестированию средств ФНБ в Национальные Проекты.
Банк России уже сообщил о предполагаемой длительности продажи иностранной валюты, которая может составить от 3 до 7 лет. Продажа может не потребоваться – достаточно сократить объемы покупок валюты в пользу ФНБ в рамках реализации бюджетного правила. В зависимости от сроков, ускоренная «продажа» валюты может привести к снижению ежедневных покупок примерно на 30%, а замедленная «продажа» на 15%. В среднесрочной перспективе для рубля это может сформировать дополнительный фактор поддержки, так как объем абсорбирования профицита текущего счета сократится на сопоставимую величину.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200212/830929778.html