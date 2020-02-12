Минфин нашел средства для финансирования новых социальных расходов. Минфин и Банк России окончательно договорились о продаже контрольного пакета акций (принадлежит Банку России) ПАО Сбербанк в пользу ФНБ, о чем сообщили вчера на своих вебсайтах. Детали сделки не опубликованы, так как законопроект еще не прошел рассмотрение в правительстве, однако мы можем очертить минимум два вероятных следствия для экономики.

1/ Инвестирование ликвидной части средств ФНБ в акции ПАО Сбербанк позволят перенаправить существенный объем средств в федеральный бюджет. Оценки этого объема разнятся в СМИ, однако мы исходим из консервативных предпосылок. Средняя стоимость контрольного пакета акций ПАО Сбербанк за последние 6 месяцев составила 2.6 трлн руб. Соответственно, в рамках действующего законодательства основная часть полученной прибыли Банка России (75% или 1.95 трлн руб.) должна быть перечислена в федеральный бюджет, который может использовать их для текущих расходов.

В рамках внесенных президентом инициатив увеличения социальных расходов (4.1 трлн руб. в 2020-2024 гг.), а также сообщений о готовящихся поправках в бюджет, полученная прибыль Банка России может быть использована для балансирования бюджета в 2020-2022 гг.

2/ Безотносительно сроков высвобождения доступных для инвестирования средств ФНБ, факт инвестирования затрагивает механизм реализации покупок иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила. По нашим оценкам, уже к середине 2021 года в ФНБ будет накоплено достаточно средств для завершения сделки с Банком России (+1.2 трлн руб. в 2020 г., +2.4 трлн руб. в 2021 г.), не нарушая при этом планов по инвестированию средств ФНБ в Национальные Проекты.

Банк России уже сообщил о предполагаемой длительности продажи иностранной валюты, которая может составить от 3 до 7 лет. Продажа может не потребоваться – достаточно сократить объемы покупок валюты в пользу ФНБ в рамках реализации бюджетного правила. В зависимости от сроков, ускоренная «продажа» валюты может привести к снижению ежедневных покупок примерно на 30%, а замедленная «продажа» на 15%. В среднесрочной перспективе для рубля это может сформировать дополнительный фактор поддержки, так как объем абсорбирования профицита текущего счета сократится на сопоставимую величину.