Продажа Сбербанка негативно повлияет на валютный рынок
Много шума наделало вчерашнее заявление о продаже пакета акций Сбербанка, который находится на балансе Банка России. Оставим в стороне не совсем понятную идею этой операции и просто посмотрим на то влияние, которое окажет эта сделка на российский валютный рынок и на акции Сбербанка. Первая реакция рынка была позитивной, бумаги Сбербанка выросли на 2%. Однако уже сегодня началось снижение. Не думаю, что Минфин как покупатель заинтересован в высоких котировках акций Сбербанка. Вся операция потребует от ФНБ около 43 млрд долларов. В этом году на акции Сбербанка Минфин сможет потратить не больше 20-22 млрд долларов. Как заявили в ЦБ, доллары они намерены продавать в течение 3-7 лет, а полученные средства в основном вернутся в бюджет, то есть обратно в Минфин. Еще не совсем понятно, как будет ЦБ продавать эти доллары. Можно допустить проводки вне рынка, так как продажи валюты на рынке будут приводить к оттоку ликвидности и означать некоторое количественное ужесточение, а это неприемлемо для наших монетарных властей, учитывая задачи, поставленные президентом по запуску нового инвестцикла и увеличению темпов роста. Поэтому суть всей операции, на мой взгляд, будет заключаться в дополнительном эмиссионном фондировании правительства на почти 2 трлн рублей. Сами понимаете, для рубля тут никаких плюсов не просматривается.
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