В рамках вчерашнего Дня инвестора менеджмент Газпрома дал понять, что все дочерние компании группы выплатят в 2020 году дивиденды за 2019 год в размере 50% чистой прибыли за 2019 год по МСФО

Насколько мы понимаем, это предполагает, что Газпром нефть перейдет на 50%-й коэффициент дивидендных выплат уже в текущем году (из прибыли 2019 года), т. е. на год раньше, чем ожидалось. Это подразумевает умеренный потенциал повышения наших прогнозов дивидендных выплат в 2020 году и должно быть умеренно позитивным фактором для котировок акций Газпром нефти. По нашим оценкам, в результате дивидендная доходность в 2020 году повысится максимум на 1 п. п. и превысит 9%. Это предполагает дивиденд за 2П19 в размере 23,6 руб. на акцию (при условии распределения в общей сложности 50% чистой прибыли компании за весь 2019 год). Компания выплатила промежуточный дивиденд за 1П19 в размере 18,14 руб. на акцию, что соответствовало доходности 4% и коэффициенту дивидендных выплат 41%. В 2020 году в виде дивидендов будет выплачено в общей сложности $2,7 млрд (включая дивиденды за 1П20), что, по нашим прогнозам, будет полностью покрыто свободными денежными потоками компании после выплаты процентов ($3,0 млрд). Наш прогноз дивидендов за 2021 и последующие годы остается прежним.