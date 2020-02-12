Анализируя итоги вчерашнего дня, единственное, что можно сказать: "Могло быть и хуже!" Почему? Ведь вроде бы первая половина дня не сулила рынкам ничего плохого. Но… в "игру" вступила Федеральная торговая комиссия (FTC), которая вновь затеяла давнее и бесконечное антимонопольное разбирательство, связанное с деятельностью больших компаний Apple (AAPL, —0,60%), Alphabet (GOOGL, +0,09%), Facebook (FB, —2,75%), Microsoft (MSFT, —2,26%) и Amazon (AMZN, +0,79%). Как видим, после этого "наезда" только Амазон не подвергся нападению медведей, остальные же пострадали в большей или меньшей степени. И естественно продажи в "гигантах" не могли не отразится на состоянии всего рынка в целом. К тому же и Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая перед конгрессменами и сенаторами, не смог сказать ничего внятного по поводу угроз со стороны эпидемии коронавируса. Поэтому нулевое изменение индексов можно считать благом, ведь при желании участники рынка могли "закатать" индексы гораздо глубже. А так вроде бы и ничего. И даже все индексы в очередной раз переписали свои исторические максимумы — Dow только абсолютный, а два его младших товарища — и абсолютные, и по закрытию.

На пути худшего варианта развития событий стали инвесторы, активно скупающие акции компаний, работающих в полупроводниковом сегменте. Причем повышенный спрос наблюдался фактически во всех сегментах этого сектора: и в акциях компаний — производителей оборудования (например, Applied Material (AMAT, +2,43%)), и в акциях компаний, занимающихся разработкой систем хранения данных (Western Digital (WDC, +1,32%)), а также в акциях — производителях процессоров и видеокарт (NVidia (NVDA, +1,87%)).

Вполне прогнозируемо чувствовали себя неплохо акции сырьевых компаний, котировки которых поддерживались некоторым ростом сырьевых рынков. Однако говорить о развороте понижательного тренда в этом секторе конечно же пока еще рано.

Также следует отметить, что вновь наблюдался переток средств из секторов роста в защитные сектора — коммунальный и управления недвижимостью. Акции компаний, работающие в этих секторах единственные выросли вчера более чем на 1%. Особенно силен был спрос в акциях REITов, где только в среднем капитализация компаний выросла на 1,22%. А отличилась здесь American Tower Corporation (AMT, +4,34%), акции которой достаточно стремительно растут уже несколько дней в преддверии выхода квартальной отчетности.

Ожидания рынка 12 февраля

И вновь на первом плане коронавирус. Но, к счастью, он сегодня работает со знаком плюс, а не минус. Вроде бы впервые с начала эпидемии темпы роста появления новых заболевших замедлилась, и это тут же подняло настроение инвесторам на всех финансовых рынках. Торги и на азиатских, и на европейских рынках проходят весьма оживленно и, главное, весьма позитивно. Все сплошь окрашено в зеленый цвет и индексы массово прибавляют в пределах 1%. Аналогичное настроение наблюдается и на торгах фьючерсами на основные американские индексы. Может быть, рост здесь чуть по-меньше, чем в Азии и Европе и пока ограничивается цифрами в 0,5%, но, по крайней мере, пока нет никаких сомнений в том, что это действительно рост, а не какое-то аморфное безыдейное движение вблизи нулевых отметок. Так что если ничто сегодня не испортит настроение, то можно ожидать обновления новых исторических максимумов по всем индексам.

На что все же сегодня стоит обратить внимание? Ну, во-первых, на вторую часть "марлезонского балета" в исполнении Председателя ФРС Джерома Пауэлла, который продолжит отчитываться о деятельности ФРС перед конгрессменами и сенаторами. Но ожидать, что он может сказать что-то ужасное, точно не стоит. Товарищ Пауэлл — человек ответственный и зазря пугать участников рынка не будет.

Из важных макроэкономических событий сегодня только выход данных по запасам сырой нефти. Это важно, но все, что сейчас может сделать нефть — это повлиять на цены акций нефтедобывающих компаний. А в целом рынок будет индифферентен к происходящему на рынке черного золота.

Ну и наконец вечером, уже после закрытия торгов, выйдет квартальная отчетность от таких знаковых компаний как Cisco(CSCO), Century Link (CTL) и Applied Material (AMAT). Котировки акций этих компаний все последние дни растут, и участники рынка, судя по всему, надеются увидеть в выходящей отчетности хорошие цифры. Также позитивно оценивают деятельность компаний и аналитики. Поэтому с этой стороны также не стоит ждать неприятностей.

А посему сегодня — растем. И причем достаточно уверенно. Единственно, на вершине дует сильный ветер и идти еще выше очень тяжело. Так что совсем уж бурного и неконтролируемого роста ожидать точно не будет. Может ведь и сдуть с вершины!



