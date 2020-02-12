Накануне стало известно, что Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект, который предполагает выкуп у регулятора пакета акций Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. Считаем, что предстоящая сделка может повлиять на динамику курса рубля. Степень влияния будет зависеть от параметров сделки и сценария продаж валюты, который выберет ЦБ.

Сейчас влияние на курс USDRUB отложенных покупок валюты ЦБ в размере 2,8 млрд рублей в день оценивается приблизительно в 2 рубля. Банк России планирует распродавать валюту, полученную за пакет Сбербанка, в течение 3 — 7 лет. Если это будет 3 — 4 года, то давление на курс отложенных попупок может быть нивелировано практически на 100%. Определяющими останутся лишь покупки валюты по распоряжению Минфина в рамках бюджетного правила. Если же ЦБ выберет более длительный период, отложенные покупки валюты будут оказывать некоторое давление на российскую валюту в ближайшие 2 года. Но и в этом случае роль интервенций Минфина будет оставаться ключевой. Период 5 — 6 лет для продажи валюты, полученной ЦБ за акции Сбербанка, выглядит, на наш взгляд, оптимально.

В своих расчетах мы учли, что капитализация Сбербанка по итогам торгов 11 февраля составила 5,494 трлн рублей, а средневзвешенная цена — 256,57 рублей за акцию, и не стали учитывать, что часть поступивших средств регулятор оставит себе и направит 700 млрд рублей на покрытие убытков от санации банков. Если верить конфиденциальным источникам Reuters, то сделка стартует в апреле и завершится к середине 2021 г. Гипотетически представим, что ₽256,57 — это и есть средневзвешенная цена за 6 месяцев до даты первой сделки продажи акций Сбербанка, поскольку она будет применяться ко всему пакету бумаг. Рыночная стоимость пакета составит 2,89 трлн рублей. Сейчас по курсу ЦБ РФ это $45,4 млрд.

Если Банк России распределит эту сумму равномерно на 3 года, получится по $60,8 млн в день. По текущему курсу это 3,86 млрд рублей, то есть на 1 млрд рублей больше, чем тратится ежедневно на отложенные покупки валюты. Если на 5 лет — $36,5 млн в день или 2,32 млрд рублей — на 500 млн рублей меньше ежедневной суммы отложенных покупок валюты.

Откуда взялись отложенные покупки ЦБ

В августе 2018 г. из-за рыночной турбулентности Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила, возобновив операции 15 января 2019 г. За период паузы ЦБ «не докупил» порядка $31 млрд. С 1 февраля 2019 Банк России восполняет не реализованный в 2018 г. объем и ежедневно покупает валюту на 2,8 млрд рублей — дополнительно к покупкам на величину сверхдоходов от продажи энергоносителей, о которых ежемесячно на месяц вперед сообщает Минфин.

С тех пор прошло 253 рабочих дня. Соответственно, в рамках отложенных покупок ЦБ купил валюту на 708,4 млрд рублей. Грубо средний курс доллара к рублю за год с февраля 2019 г. по февраль 2020 г. составил 64,22. Следовательно, ЦБ восполнил $11 млрд и осталось еще около $20 млрд. На это ориентировочно уйдет 2 года.

Насколько уменьшится давление на рубль со стороны Минфина/ЦБ

ЦБ уже объяснил, что, конечно, он не будет совершать на рынке каждый день разнонаправленные операции: произведет общую корректировку покупки/продажи валюты в рамках бюджетного правила, и операции будут проводиться на нетто-основе. Соответственно, ближайшие 2 года при текущих параметрах продажа валюты будет сальдироваться с отложенными покупками, восполняющими паузу 2018 года. Но через 2 года (приблизительно) отложенные покупки валюты ЦБ завершатся, и останутся только продажи валюты, поступившей вместо пакета акций Сбербанка, и покупки валюты на величину сверхдоходов от продажи энергоносителей.

К примеру, в прошлый период — с 16 января по 6 февраля текущего года — ЦБ ежедневно покупал на открытом рынке валюту на 21 млрд рублей (свои отложенные покупки + бюджетное правило Минфина). Если бы в тот месяц регулятор проводил на нетто-основе отложенные покупки валюты и ее продажу по пакету акций Сбербанка, получили бы сокращение интервенций против рубля на 18,4%. В текущем месяце и до 5 марта ЦБ покупает для себя и Минфина валюту на 14 млрд рублей ежедневно. Соответственно, продажи валюты на $60,8 млн в день сократили бы объем интервенций против рубля на 27,4%, а ежедневные продажи валюты в объеме $36,5 млн (5-летний период) — на 16,5%. И то, и другое — вполне ощутимо даже если цифры скорректировать на 700 млрд рублей, которые Банк России предполагает включить в свои доходы по итогам 2020 г.