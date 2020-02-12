Вчера, наконец, стали известны очертания сделки по продаже 50%-ной доли ЦБ РФ в Сбербанке, согласно которой, как мы понимаем, ФНБ продаст в необходимом объеме валюту за рубли напрямую в ЦБ РФ несколькими траншами (доступных средств для осуществления покупки за один транш, чтобы сохранить ФНБ не ниже 7% ВВП, сейчас нет). От продажи пакета Сбербанка у ЦБ РФ образуется прибыль (по нашим оценкам, 2,8 трлн руб.). Влияние на рублевую ликвидность и курс рубля от этой сделки будет зависеть от того, в каком объеме, каким образом и когда состоится передача этой прибыли в бюджет.

По данным СМИ, лишь часть прибыли будет распределена в бюджет (в качестве дивидендов), тогда как около 700 млрд руб. пойдет на покрытие убытка ЦБ РФ от санации банков (он составил 435,3 млрд руб. в 2017 г. и 434,7 млрд руб. в 2018 г.), еще ЦБ РФ оставит от сделки 500 млрд руб., переуступив в бюджет права требования к Сбербанку по субординированному займу, также будет переуступка прав требования к ВЭБу по депозиту. Исходя из этих параметров, от сделки бюджет может получить не более 1,2 трлн руб. При этом, по данным СМИ, лишь в 2021 г. регулятор начнет отдавать в бюджет полученную от продажи прибыль.

По-видимому, для обеспечения нейтральности влияния этой сделки на монетарные макропоказатели регулятор уже в этом году может начать продавать валюту на открытом рынке, чтобы аккумулировать достаточный объем рублевой ликвидности для ее передачи. Если бы ЦБ РФ пришлось аккумулировать в этом году всю необходимую сумму, то объем покупки валюты для реализации бюджетного правила был бы сокращен на 19 млрд долл., что при прочих равных, по нашим оценкам, привело бы к укреплению рубля на 2 руб./долл. Однако, скорее всего, компенсирующая продажа валюты ЦБ РФ на открытом рынке будет растянута на годы (3-7 лет), то есть сначала будет произведена эмиссия рублей, которая только потом будет покрыта продажей валюты. В этом случае эффект на курс рубля в этом году будет почти нейтральным (объем интервенций сократится всего на 3-6 млрд долл., что укрепит рубль лишь на 30-60 копеек), а в следующем — из-за эмиссии рублей (с их тратой и увеличением импорта) может быть умеренно негативным.