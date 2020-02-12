Исходя из сообщений СМИ, предполагается, что часть прибыли от сделки по продаже пакета акций Сбербанка будет направлена в бюджет (~1,2 трлн руб.), что должно помочь профинансировать часть недавно анонсированных Президентом мер социальной поддержки (см. график ниже) якобы из-за нехватки средств в Федеральном бюджете.

Насколько нужна такая поддержка бюджету в этом вопросе судить достаточно сложно (многие данные бюджетной статистики или не публикуются оперативно, или засекречены), но, как нам кажется, ряд моментов указывает на то, что бюджет мог бы решить эту задачу в значительной мере текущими ресурсами.

1) По итогам послания Федеральному собранию чиновники, в т.ч. и А. Белоусов, отмечали, что средства для этих мер в Федеральном бюджете есть. Как мы понимаем, имелось в виду обойтись оптимизацией структуры бюджета, например, отменить ряд налоговых льгот бизнесу (они стоят бюджету порядка 4 трлн руб./год.).

2) Объем средств, которые бюджет получит в результате сделки, относительно небольшой — в среднем ~200-300 млрд руб./год. (~1% от годового объема расходов), что, по сути, сопоставимо с погрешностью при исполнении общих расходов бюджета.

3) В распоряжении бюджета имеются и другие свободные средства – в первую очередь, остатки на счетах Казначейства (без учета временно свободных средств бюджета) и резервный фонд Правительства (не путать с одноименным суверенным фондом, потраченным в конце 2017 г.). По нашим оценкам, объем таких свободных средств превышает 1 трлн руб. Их использование не нарушило бы бюджетное правило. Кстати говоря, в конце января власти подтверждали идею о том, что часть этих средств и будет использована для финансирования дополнительных расходов. Возможно, по расчетам властей, этих свободных средств не хватит на более длительный период, в связи с чем средства от сделки могут стать своего рода страховкой.